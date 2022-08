Charlotte Casiraghi, dramma a Monaco: “Mamma non ti dimenticherà” | Povero piccolo principe

Charlotte Casiraghi protagonista di un terribile dramma. A Monaco scoppia il caos e soprattutto il cuore dei sudditi si riempie di dolore. Povero principino, la sua mamma ha il cuore spezzato.

Charlotte Casiraghi non può ancora crederci, anche i sudditi hanno il cuore spezzato: povero principino! Nessuno si sarebbe mai aspettato una notizia del genere. Catastrofe a Monaco.

Charlotte Casiraghi ha il cuore spezzato

Seconda figlia della principessa Carolina di Monaco e del compianto Stefano Casiraghi, la bellissima Charlotte è tra le reali più chiacchierate e belle del mondo. Protagonista della famiglia Grimaldi, oggi si torna a parlare nuovamente di lei ma per una brutta notizia che riguarda il suo adorato figlio.

Charlotte è sempre stata tra le nobildonne più riservate e meno scandalose del mondo Royal. Lei, che ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori e dall’invadenza dei mass media nazionali e internazionali, oggi si ritrova gli occhi di tutti puntati addosso e la ragione è purtroppo molto, molto triste.

Arriva l’annuncio che nessuno voleva ascoltare. Povero principino, si verifica un dramma senza precedenti alla corte monegasca.

I sudditi monegaschi senza parole

Charlotte Casiraghi ha il cuore mille pezzi. La figlia di Carolina di Monaco deve fare i conti con una triste realtà: combattere per l’affidamento di suo figlio Raphael. Il bimbo nato nel 2013 dalla relazione della principessa con il caricaturista e comico marocchino Gad Elmaleh, sarebbe conteso tra i due genitori.

Secondo quanto riporta un noto settimanale francese, Qui, già da mesi la ex coppia sarebbe in guerra per l’affidamento esclusivo del piccolo. Gad Elmaleh e Charlotte Casiraghi sono stati insieme per diversi anni. Conosciutisi nel 2010, hanno annunciato ufficialmente il loro fidanzamento nel 2011 e nel 2013 sono diventati fortunati genitori del piccolo Raphael.

Nel 2015 arriva però inaspettatamente l’addio per incompatibilità caratteriale, questa è la giustificazione ufficiosa e ufficiale che è stata più volte data dai portavoce di palazzo Grimaldi e dallo stesso caricaturista marocchino che ha concesso più interviste a riguardo.

I due sembravano essersi lasciati in buoni rapporti ma a vedere la situazione attuale sembra proprio che entrambi navighino in cattive acque. Charlotte si è rifatta una vita con il produttore Dimitri Rassam che oggi è suo marito e papà di suo figlio Balthazar.

Lei e Gad Elmaleh sono sempre rimasti in contatto per questioni legate al piccolo Raphael ma oggi sembra che proprio lui sia la ragione per la quale l’ex coppia sia ai ferri corti. Una fonte vicina ai due ex, fa sapere che il caricaturista è stanco di dover vedere il figlio solo poche volte a settimana o quando a stabilirlo sia Charlotte.

Lui vorrebbe trascorrere più tempo con il piccolo, senza i vincoli che la principessa impone:

“Gad sogna di poter trascorrere più tempo con suo figlio e se possibile senza le guardie del corpo impostegli da Charlotte Casiraghi”.

La sua intenzione, si mormora, sia quella di chiedere la custodia esclusiva del figlio sottraendola così a Charlotte. Il cuore della figlia di Carolina di Monaco è distrutto. Lei, mamma affettuosa e premurosa, non ha intenzione alcuna di rinunciare a suo figlio e si batterà affinché il suo gioiello più prezioso non le venga portato via.

Non corre dunque buon sangue, attualmente tra Gad e Charlotte. La situazione è piuttosto complicata, i due potrebbero ritrovarsi ora a discutere solo tramite avvocati e in un aula di tribunale.