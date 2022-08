UeD, paura per Claudia Dionigi: pancione in condizioni ‘pietose’ | Spunta fuori l’infezione

Claudia Dionigi, grande preoccupazione per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: il suo pancione in condizioni ‘pietose’. Spunta fuori l’infezione che fa spaventare tutti. Ecco che cosa sta succedendo alla compagna di Lorenzo Riccardi.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono due dei protagonisti più amati del salotto dei sentimenti di Canale 5. Si sono conosciuti alla corte di Maria De Filippi nel 2019 e da quando si sono scelti, non si sono lasciati un momento.

Dopo aver abbandonato gli studi televisivi, hanno iniziato la convivenza che fino ad ora è andata alla grande: il loro amore è stato benedetto con l’arrivo di una principessina che nascerà a dicembre 2022.

La Dionigi ha svelato il sesso del bebè attraverso un baby shower i cui momenti salienti sono stati pubblicati sul suo profilo Instagram emozionando davvero tutti. La gravidanza però non sta procedendo tranquilla e serena come Claudia e Lorenzo si aspettavano: ci sono dei problemi che stanno tenendo in agitazione la coppia. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha contratto una brutta infezione e sui social si mostra così, spaventando tutti.

La giovane ha voluto condividere questi suoi momenti di ansia e preoccupazione con i suoi tantissimi seguitori mostrandosi sui social con il viso particolarmente gonfio. Queste le sue parole:

“Stanotte e stamattina l’infezione ha raggiunto l’apice. Per fortuna il dolore è diminuito”.

In una foto che ha fatto il giro del web, Claudia appare con il viso eccessivamente gonfio a causa di una subdola infezione che ha fatto preoccupare davvero tutti. Fortunatamente la ex corteggiatrice è sotto controllo ed è monitorata costantemente, l’infiammazione sta a poco a poco ridimensionandosi grazie anche ai trattamenti medici a cui si è sottoposta prontamente.

I fan di Claudia e Lorenzo possono tirare un sospiro di sollievo. La coppia non vede l’ora di accogliere con gioia la principessina che nascerà a dicembre. Proprio in una recente intervista, i due avevano affermato di aver desiderato fin da subito un bambino e che finalmente il loro sogno è diventato realtà:

“Lo desideravamo da tanto e ci provavamo già da quasi un anno poi è arrivata questa gioia quando meno ce lo aspettavamo”.

A eccezione di questo intoppo, la gravidanza per il momento procede a gonfie vele. La stanchezza e il sonno si fanno sentire, ha affermato Claudia che ha raccontato di soffrire anche fortemente di nausee però, la gioia di poter stringere tra qualche mese la sua principessa è più grande di ogni dolore o fastidio che possa provare.