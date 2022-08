“Senza di lei non sarà lo stesso”, Regina Elisabetta: l’improvviso annuncio devasta i sudditi

Regina Elisabetta, terribile dramma: arriva l’annuncio che nessuno voleva ascoltare. I sudditi sono devastati, “senza di lei non sarà lo stesso”. La corte è sconvolta.

Brutte notizie da Buckingham Palace, i sudditi hanno il cuore spezzato. Purtroppo arriva il triste annuncio che riguarda la Regina Elisabetta. Il Regno Unito è in lacrime.

Regina Elisabetta, lo sconvolgente annuncio devasta i sudditi

I componenti della Royal Family sono ormai abituati ad essere i protagonisti dei tabloid nazionali e internazionali. Ogni giorno si parla dei componenti di una delle famiglie reali più famose del mondo.

Tra William e Kate che incantano tutti con il loro amore e la splendida famiglia che hanno costruito, Harry e Meghan che invece danno a parlare anche oltreoceano, tra gravidanze inattese, figli segreti e divorzi lampo, insomma, i protagonisti della famiglia Windsor e affiliati danno filo da torcere ai mass media.

Ad attirare l’attenzione però questa volta è la capostipite della Royal Family, la Regina Elisabetta. Arriva come un fulmine a ciel sereno il triste annuncio che sconvolge i sudditi. Il Regno Unito è devastato, sui social si legge: “Senza di lei non sarà lo stesso”. Che dramma per la monarchia inglese.

La monarchia inglese è incredula

Non arrivano notizie buone dal Regno Unito, Londra è senza parole, un triste annuncio riguarda la Regina Elisabetta. Che cosa è successo alla monarca più amata del mondo? Non si tratta di un lutto, fortunatamente, ma di un evento che è paragonabile ad esso per il popolo inglese.

Elisabetta ha importanti problemi di salute che le impediscono di partecipare attivamente alla vita di corte. Proprio a causa dei disturbi alle articolazioni che sta ultimamente vivendo, ha deciso che un evento generalmente pubblico e aperto anche ai sudditi, organizzato ogni anno per celebrare l’inizio delle vacanze estive di Queen Elizabeth in Scozia, quest’anno si terrà a porte chiuse, in forma assolutamente privata.

La Regina Elisabetta non ha voluto telecamere, giornalisti o riprese di mass media nazionali e internazionali: farsi riprendere in condizioni di salute non eccelse per lei è ora un problema. Da quello che si racconta in Inghilterra, purtroppo Elisabetta II quasi non riesce più a camminare e senza il suo fedele bastone non riesce a fare nemmeno un passo.

Lei, che ha compiuto 96 anni da poco, sta purtroppo attraversando un periodo davvero molto complicato per quanto riguarda la salute e i sudditi del Regno Unito sono in grande stato di preoccupazione e agitazione. Si mormora infatti che a breve la monarca più longeva della storia deciderà di abdicare e di andare in ‘pensione’.

Carlo e Camilla sarebbero già pronti a prendere il suo posto e a diventare reggenti ufficiali del Regno Unito. Che cosa ne sarà della Regina Elisabetta? Sicuramente la storica monarca non starà con le mani in mano, fin quando avrà la forza continuerà a mostrarsi dinanzi ai suoi fedelissimi sudditi.

La sua assenza si fa sentire, le sue decisioni pesano sui sudditi ma i suoi fedeli servitori sono convinti che la monarchia non sarà la stessa senza di lei. Dopo l’annuncio di questo evento che si terrà porte chiuse, il web è esploso.

Tra chi difende la Regina scrivendo su Twitter che ormai l’età avanza ed Elisabetta è stanca e chi dice che senza di lei non sarà lo stesso, la sovrana è circondata costantemente da affetto e amore.