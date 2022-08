“Se n’è andato”, Rosalinda Celentano col cuore in frantumi: era l’unico uomo della sua vita

Rosalinda Celentano ha confessato di aver amato un uomo che è prematuramente scomparso. Ecco di chi si tratta.

Rosalinda Celentano è un’attrice e cantante italiana figlia minore di Adriano Celentano e Claudia Mori che ha cercato nel corso della sua carriera di ripercorrere il loro percorso artistico diventando molto apprezzata nel mondo cinematografico, oltre che ad aver avuto un passato come cantante.

La donna non appare molto in televisione, ma nel 2020 ha preso parte alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle dove ha gareggiato in coppia con la maestra di danza Tinna Hoffman.

Rosalinda Celentano e il dramma del suo amore passato

Rosalinda non ha passato dei bei momenti nella sua vita per via di alcuni problemi legati ad alcune dipendenze come ha dichiarato spesso in alcune interviste e anche per via di una perdita molto importante.

Nel corso della sua vita ha dimostrato di essere una donna forte ma ha ammesso di aver avuto molta paura quando ha fatto coming out e di non aver avuto un bellissimo rapporto con i suoi genitori dopo essersi rivelata.

Per via di questi problemi ha sofferto di depressione dal quale ne è riuscita a guarire dopo qualche tempo cercando anche di riallacciare i rapporti con la sua famiglia dopo il momento non del tutto facile.

Rosalinda ha cercato nel 1990 di diventare una cantante partecipando al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano L’età dell’oro riuscendosi ad aggiudicarsi la finale ma non riuscendo a trionfare

Nel 1991 ottiene un buon successo con il brano Quanti treni che vince l’ultima edizione della sezione Disco Verde del Festivalbar per poi diventare dal 1994 conduttrice del programma VideoOne.

Successivamente riesce ad affermarsi come attrice mostrando il suo talento nel film Il dolce rumore della vita venendo candidata come miglior attrice non protagonista ai David di Donatello, la cui nomination ritorna anche per la sua interpretazione in Paz!

Grazie a questo film vince un Globo d’oro come miglior attrice rivelazione e nel 2004 prende parte alla pellicola internazionale The Passion of the Chris diretta da Mel Gibson dove riveste il ruolo di Satana.

Per questo suo lavoro le viene conferito un premio al Global Festival Film di Ischia e viene candidata ai Nastri d’argento del 2005 come miglior attrice non protagonista.

Le storie d’amore

Rosalinda è dichiaratamente omosessuale ed ha avuto una relazione durata 4 anni con l’attrice Simona Burioni finita per via di alcuni problemi da parte della Celentano con il suo comportamento.

Infatti, la fine della loro storia avvenuta nel 2014, è dovuta, come lei stessa ha affermato in un’intervista dove è stata molto diretta, per via della sua dipendenza con l’alcool che le ha fatto perdere uno dei suoi amori più importanti della sua vita.

Nonostante questo, Rosalinda ha affermato che nonostante sia dichiaratamente lesbica, ha avuto modo durante la sua vita di amare un uomo e che ogni tanto lo pensa ancora tutt’oggi.

Quando era poco più di vent’enne, l’attrice come ha confessato qualche anno fa sulle pagine del Il Corriere della Sera, ha amato un ragazzo di nome Pierluigi Galluzzi ma la sua vita è stata stroncata da una malattia devastante.

La donna non si è mai dimenticata di questo suo amore e ancora oggi il suo ricordo le fa male ma ha imparato ad andare avanti e ad affrontare le sfide che la vita le ha riservato nel corso di questi anni.

Rosalinda attualmente si è dedicata ad altre forme d’arte come la scultura e la pittura che le danno molte soddisfazioni e la fanno rilassare e non pensare a quello che le è accaduto in passato.

Inoltre, sembra aver ritrovato un giusto equilibrio con i propri genitori e sembra aver riallacciato i rapporti come un tempo da ormai molti anni.