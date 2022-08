“Mi ha messo le mani addosso”, Luca Argentero fuori di sé: confessa tutto | Il racconto da brividi

Luca Argentero ha nuovamente scatenato la sua ira nei confronti di un paparazzo come accaduto nel 2016. Ecco cosa è successo.

Luca Argentero è uno dei migliori attori che abbiamo in Italia e si sta godendo il successo della fiction DOC – Nelle tue mani che presto avrà una terza stagione che andrà in onda prossimamente su Raiuno.

Ultimamente l’abbiamo visto anche prendere parte alla serie tv Le Fate Ignoranti, pubblicata su Disney+, e ispirata dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek dove ha interpretato il ruolo di Massimo.

Luca Argentero sfiora nuovamente la rissa con i paparazzi

Ma sembrano essere lontani i tempi in cui Luca Argentero era visto come un bravo ragazzo come ha dimostrato di esserlo al suo esordio televisivo nella terza edizione del Grande Fratello e adesso sembra essere più incline al litigio come avvenuto nei confronti di alcuni paparazzi.

Il debutto di Argentero nel mondo della televisione è infatti avvenuto proprio dal reality più famoso della televisione e a spingere l’uomo a prenderci parte è stata sua cugina Alessia Ventura, ex letterina di Passaparola.

Dopo essersi classificato al terzo posto nel reality, Luca ha cominciato a studiare recitazione prendendo parte alla fiction Carabinieri e posando per un calendario senza veli per la rivista Max.

Successivamente viene scelto da Ferzan Ozpetek per la pellicola Saturno Contro ricevendo pareri positivi per la sua dimostrazione di attore diventando nel tempo uno dei più apprezzati arrivando ad affiancare Julia Roberts nel film Mangia Prega Ama.

Considerato uno dei sex symbol italiani e tra gli attori più desiderati, è stato per molti anni sposato con l’attrice Myriam Catania per poi separarsi nel 2016 dopo quasi 12 anni di storia d’amore tra fidanzamento e matrimonio.

La separazione è avvenuta per via della conoscenza fatta dall’attore con la collega Cristina Marino sul set del film Vacanze ai Caraibi nel 2015. Dopo aver messo al mondo una figlia, Nina Speranza nata nel 2020 i due si sono sposati a Città del Piave nel 2021.

In questi giorni Luca Argentero e la sua famiglia è stato avvistato a Forte dei Marmi ed è proprio qui che si è nuovamente alterato ed ha sfiorato la rissa nei confronti di un paparazzo.

L’attore, come riporta il settimanale Vero, accortosi di essere stato beccato dai fotografi ha intimato loro di allontanarsi per proteggere sua moglie e sua figlia ma dopo l’avviso sembra aver perso la pazienza.

Il motivo, secondo quanto dichiarato dal giornale, sarebbe stato per via del fatto che questi fotografi non l’abbiano ascoltato e che non volesse che Cristina e Nina fossero immortalate dagli obiettivi.

A questo punto, Argentero si sarebbe alzato dal tavolo del ristorante in cui stava cenando e ha indirizzandosi ai paparazzi ha cominciato ad inveire contro di loro catturando l’attenzione di tutti i passanti.

I precedenti

Questa volta però, è riuscito a mantenere la pazienza, diversamente da quanto accaduto nel 2016 quando l’attore rischiò di essere denunciato per via di una rissa con alcuni paparazzi di alcune testate.

In quell’occasione Luca accusò i fotografi di averlo stalkerizzato e gli inseguì per tutta la città creando una rissa che finì su tutti i giornali. A sua difesa però ci furono alcuni suoi colleghi.

Questi, dichiararono solidarietà nei confronti dell’attore, affermando che spesso i paparazzi sono molto invadenti e che non ti lasciano un momento libero inseguendoti dappertutto anche durante i momenti più privati.

Sui social, però, ci sono dei pareri contrastanti, c’è chi dice da ragione ad Argentero dicendo che anche lui ha diritto alla sua privacy e chi invece, dice che questo è il prezzo da pagare per la notorietà e che quando si esce liberamente per strada bisogna considerare il fatto di essere sotto gli occhi di tutti.

Al momento non ci sono state altre dichiarazioni da parte di Luca Argentero e vedremo se in futuro tornerà, nuovamente, ad inveire contro i paparazzi.