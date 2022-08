“Grazie per questa felicità”, Ambra Angiolini lo ama: neanche Renga la rendeva così felice

By

Ambra Angiolini al settimo cielo, ha trovato il suo amore. Altro che Francesco Renga, è solo lui che è stato capace di donare a lei una grande felicità.

Ambra Angiolini ritrova il buonumore e il sorriso grazie a lui. L’uomo più fortunato al mondo è famosissimo e conosciuto in tutto il pianeta. Che colpaccio!

Ambra Angiolini ritrova il sorriso

Dopo un periodo buio e turbolento che ha devastato la sua vita privata e sentimentale, Ambra Angiolini torna a sorridere. Il buon umore arriva in maniera inaspettata grazie a lui, un uomo famosissimo e conosciuto in tutto il mondo.

Sicuramente, tra i volti noti del piccolo e del grande schermo, la ex compagna di Francesco Renga è tra i preferiti del pubblico. Lei, che ha una carriera ventennale alle spalle costellata da grandi successi, continua ancora tutt’oggi a ottenere brillanti risultati fidelizzando un pubblico che l’adora e la segue con grande affetto e passione.

Lo stesso pubblico che l’ha sostenuta nella sua lunga carriera e che ha tifato per lei e per i suoi amori, oggi si ritrova a essere partecipe di un evento che ha lasciato tutti a bocca aperta: grazie a lui Ambra ha ritrovato il sorriso e la felicità.

Chi è l’uomo misterioso che ha conquistato il cuore dell’attrice

Ambra Angiolini spiazza tutti. La ex ragazza di Non è la Rai, oggi attrice e conduttrice famosissima, ritrova il sorriso grazie a un uomo meraviglioso e affascinante conosciuto in tutto il mondo: si tratta niente di meno che di Tiziano Ferro!

Non stiamo parlando purtroppo di una nuova coppia che nasce, anche perché il cantante più famoso del mondo è felicemente impegnato con Victor Allen, suo marito dal 2019. I due si sono sposati a Los Angeles con una cerimonia molto intima e privata e oggi sono genitori di due splendidi bambini Margherita e Andres.

Ambra Angiolini invece, dopo la fine della sua lunga relazione con Francesco Renga, sembrava finalmente essere felice accanto al mister Massimiliano Allegri ma il tradimento di lui ha gettato nella spirale della depressione e dello sconforto più totale l’ex ragazza di Non è la Rai.

Nonostante tutto Ambra però, da leonessa qual è, si è rialzata e forte del dolore che in passato l’ha piegata ma non spezzata, si è rimessa in piedi ed è andata avanti. Vi starete ora chiedendo: cosa c’entra dunque Ambra Angiolini con Tiziano Ferro?

Nelle scorse ore, la bella attrice e conduttrice ha pubblicato una Instagram story. Nel filmato in questione si vede lei in auto mentre si reca a lavoro, nella capitale svuotata dal traffico e rovente per il caldo eccessivo.

Ebbene, a tenerle compagnia nel viaggio da casa a lavoro, c’è proprio Tiziano Ferro con la sua musica. Questa la didascalia che accompagna il filmato nel quale si vede Ambra Angiolini cantare il brano “Hai delle isole negli occhi”:

“Tiziano Ferro, grazie per la felicità in questo viaggio verso una giornata di lavoro a 42 gradi con Roma deserta…”.

La story caricata dalla Angiolini ha fatto impazzire il web. Tantissimi i post social come Tweets dedicati alla bella attrice. In tanti hanno apprezzato il gusto musicale di Ambra che si lascia travolgere e coinvolgere dai brani senza tempo di Tiziano Ferro. Dopo un periodo complicato, Ambra si mostra bella e in forma smagliante pronta ad affrontare la calura estiva prima di concedersi qualche giorno di relax.