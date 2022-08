Gianni Sperti bacia proprio lui, ormai non è più un segreto: è sbocciato l’amore | FOTO

Gianni Sperti esce allo scoperto. L’amatissimo opinionista di Uomini e Donne non si nasconde più, beccato proprio in sua compagnia. Arriva il bacio social che lascia tutti senza parole. E chi se lo sarebbe mai aspettato?

Sono ben 22 anni che Gianni Sperti è una delle colonne portanti della trasmissione più seguita sulla rete del Biscione, Uomini e Donne. Il programma condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo continua, ieri come oggi, ad avere grande successo.

Il merito è non soltanto della conduttrice, bravissima e capace di attirare l’attenzione dei telespettatori ma anche del suo entourage del quale fa parte proprio l’ex ballerino. L’affascinante pugliese ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come danzatore.

Ha lavorato come professionista in alcune delle trasmissioni più conosciute di Mediaset come La sai l’ultima Vip, Buona Domenica e Amici di Maria De Filippi. Dal 2000, è l’amatissimo opinionista del famoso salotto dei sentimenti di Canale 5. Il pubblico ne è convinto: senza di lui la trasmissione non sarebbe la stessa.

Timido e riservato per quanto riguarda la sua vita privata, poco e nulla ha fatto trapelare in passato ma anche oggi dei suoi amori. Tuttavia nelle scorse ore, è arrivata una foto che ha lasciato i social senza parole. Gianni Sperti beccato a baciarsi proprio con lui, ormai non si nasconde più. L’immagine del bacio ha lasciato tutti a bocca aperta.

L’opinionista di Uomini e Donne beccato a baciarsi con lui

Continua l’estate rovente di Gianni Sperti. L’amatissimo opinionista di Uomini e Donne, che dovrebbe ritornare in trasmissione a partire dal 19 settembre, è in giro per l’Italia a godersi ancora qualche settimana di relax prima di rientrare al lavoro. Proprio nelle scorse ore, è stato beccato in compagnia di un altro uomo: scatta con lui il bacio che fa impazzire il web. Chi è il fortunato che ha conquistato il cuore dell’opinionista di Uomini e Donne? Stiamo parlando di Biagio D’Anelli.

Ebbene sì, l’opinionista più amato e stimato del programma di Canale 5 è stato immortalato a scambiarsi un tenero e affettuoso bacio sulla bocca con il chiacchieratissimo ex concorrente del Grande Fratello Vip 6.

I due si sono ritrovati insieme ad una serata al Twiga Beach Club in occasione di un evento al quale erano presenti anche altri vipponi e personaggi del mondo dello spettacolo. Gianni e Biagio si conoscono da tanti anni e a pubblicare lo scatto del bacio è stato proprio il Deejay che da quando ha messo piede nella casa del Grande Fratello, ha acquisito la popolarità di un tempo.

Nella casa più spiata d’Italia, Biagio D’Anelli ha fatto parlare di sé per il suo flirt con Miriana Trevisan, una relazione la loro che sembrava destinata a durare ma che lontano dai riflettori si è spenta come un fuoco di paglia.

Per quanto riguarda invece Gianni Sperti, pare che almeno per il momento il ballerino sia single, ora le sue energie sono concentrate esclusivamente sul lavoro: ci sono per lui importanti novità. Si mormora, secondo quanto dichiarato dalla rivista Nuovo di Riccardo Signoretti che potrebbe essere proprio lui il protagonista della nuova edizione de La talpa, il game show pronto a partire su Canale 5 nella prossima stagione televisiva.