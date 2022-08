Fichi sì, ma avete mai provato la buccia? Non immagini neanche cosa succede se le mangi

By

La buccia dei fichi, come di molti frutti, è commestibile, ma generalmente viene scartata. I benefici della buccia di fico sono grandi quasi quanto quelli del frutto stesso.

Il colore esterno dei fichi può essere viola, verde chiaro o nero, a seconda della varietà e del grado di maturazione del frutto.

Fichi, un frutto prezioso

I fichi sono il frutto dell’albero di fico (Ficus carica). I fichi sono le infruttescenze dell’albero di fico. Ciò significa che il fico è un insieme di frutti.

La varietà di fichi è numerosissima, molte delle quali vedono un alta concentrazione nel Mediterraneo. In Italia, sono presenti specialmente al Sud, ma se ne possono trovare anche in parte della pianura Padana. Solo in Italia le varietà arrivano ad essere circa un centinaio.

Tra i frutti dolci, troviamo il fico, uno dei tanti frutti dolci che oltretutto ha proprietà medicinali che possono sorprendere.

Questo curioso frutto deve essere molto maturo per essere consumato con la massima qualità. Ha un sapore formidabile e benefici per la nostra salute.

Il fico è solitamente di forma rotonda, con una polpa rossastra e granulosa ricoperta da una buccia verdastra, nera o viola, a seconda della varietà. La buccia è commestibile, anche se di solito si mangia solo l’interno.

Esistono testimonianze storiche di questo dolce frutto nell’antico Egitto. Nell’antica Grecia si parlava anche di fichi, cibo preferito da Platone, che nei suoi scritti li descrive come “il frutto dei filosofi”.

I fichi erano un alimento energetico che veniva utilizzato già nelle prime Olimpiadi dagli sportivi d’élite. Il frutto è associato anche ai Fenici e ai Romani.

Il periodo migliore per la raccolta dei fichi è quello dei mesi di agosto e ottobre, ma alcune varietà di fichi si trovano già a luglio. Pertanto, dobbiamo sfruttare al massimo questo delizioso frutto, dato che la stagione è molto breve.

Inoltre, quando sono di stagione, ci offrono maggiori benefici per la salute, hanno un aroma migliore e sono più gustosi, oltre ad altri vantaggi.