“È stato umiliante”, parla Ilary: la verità dietro l’addio a Totti | L’ha visto coi suoi stessi occhi

Ilary Blasi ha ammesso di sentirsi umiliata per via della storia avuta con Francesco Totti. Ecco le parole della donna.

Ilary Blasi sembra abbia deciso di non apparire in tv almeno fino alla prossima edizione dell’Isola dei famosi per far si che il gossip sulla sua separazione lascia il tempo che trova e che le acque si calmino.

Anche se, in un’intervista in un noto programma, ha confessato di sentirsi umiliata per via del legame che c’è stato con il suo ex marito, Francesco Totti rivelando anche qualcosa di molto privato.

Ilary Blasi e le parole sul matrimonio con Totti

La conduttrice, dopo aver comunicato la separazione dall’ex calciatore è stata in vacanza all’estero, in Tanzania portando con se i suoi tre figli e sua sorella Silvia per poi tornata in Italia passare delle giornate al mare.

Infatti, Ilary è stata nella casa a Sabaudia, posto in cui ha trascorso per tanti anni le vacanze insieme a Totti e dove quest’anno ha festeggiato l’anniversario di matrimonio dei suoi genitori.

Nei giorni scorsi, la Blasi ha consegnato le chiavi della casa al mare a Francesco Totti passandosi così il testimone affinché anche il calciatore passi del tempo con i loro figli, ma pare che tra i due ci siano state poche parole e un incontro piuttosto glaciale.

Entrambi hanno preferito non parlare di quello che è accaduto neanche ai giornali, anche se in un determinato momento Totti avrebbe voluto dire la sua sulle varie indiscrezioni riguardo il loro divorzio.

Ma qualcosa sembra avergli fatto cambiare idea e il settimanale Chi lo ha beccato uscire su un motore dall’abitazione di Noemi Bocchi che, sempre secondo il giornale in questione, sembra aver affittato una casa a pochi passi da quella della località estiva dell’ex capitano della Roma.

Al momento i due non sono usciti alla scoperto ma come riportano vari siti di gossip sembra che tra Totti e Noemi ci sia un accordo che prevede di non rivelarsi in pubblico finché le cause legali del divorzio con la Blasi non siano concluse.

L’intervista rivelatrice

In questi giorni molti giornali e molte trasmissioni televisive hanno cercato di accalappiarsi la prima intervista da single dopo il divorzio di Ilary Blasi ma la donna sembra aver rifiutato tutte quante.

La sua decisione sembra essere stata presa per via del fatto di non voler girare troppo intorno all’argomento e sarebbe in linea con la sua scelta di annunciarlo solo dopo la fine dell’Isola dei famosi.

Infatti, la conduttrice e il suo ex marito, hanno comunicato la fine del loro matrimonio, che sembra sia avvenuta da tempo, solo dopo la fine dell’Isola dei famosi per non creare un effetto mediatico durante il reality.

La decisione è stata rispettata anche da Totti e pare che Ilary, come ha dichiarato Vladimir Luxuria, opinionista del programma, abbia fatto in modo di non riversare i suoi problemi nel programma apparendo sempre disponibile e sorridente.

Ma la conduttrice, ha parlato del suo matrimonio con Totti all’interno del programma Che Tempo Che Fa, dove è stata ospite nel 2020 dopo aver preso parte al programma fino al 2005 venendo poi sostituita da Filippa Lagerback.

Durante l’intervista, Fabio Fazio gli ha fatto tante domande a cui la Blasi ha risposto in modo diretto e ironico data anche la confidenza con il conduttore e riguardo la sua storia con Totti ha ammesso qualcosa, che allora era sembrato come un commento ironico ma che oggi suona in modo diverso.

Ilary durante l’intervista aveva ammesso che essere definita la moglie di Totti è per lei umiliante in quanto ha comunque costruito una sua carriera ed essere definita solo per essere la compagna di qualcuno di così famoso non le fa piacere.

Inoltre, parlando di sesso e cibo ha ammesso di preferire il secondo e parlando di un eventuale quarto figlio, Ilary aveva dichiarato di non avere intenzione di farli e che se Totti ne avesse voluti altri, avrebbe fatto meglio a trovare un’altra donna.

In molti, si stanno chiedendo se la crisi non fosse già cominciata due anni fa e se le parole di Ilary che sono apparse ironiche non fossero altro che delle frecciatine.