Code interminabili da Lidl, spegni pure il condizionatore: rinfreschi tutta casa con 30€

Oggi vi sveliamo qual è la soluzione di Lidl che vi permetterà di avere la casa sempre fresca senza condizionatore e con soli 30 euro.

Continuate a leggere per scoprire in che modo potete rinfrescare la casa senza usare il condizionatore e qual è la soluzione innovativa di Lidl.

Rinfrescare la casa senza condizionatore

Anche se può sembrare controproducente, in estate non è ottimale avere tutto aperto, poiché così non sarai più fresco, anzi.

Inizia e termina la giornata aprendo le finestre per arieggiare, poiché all’alba e al tramonto è quando fa più fresco. Ma quando il sole diventa più forte, chiudili, abbassa un po’ le tapparelle nelle ore più calde e monta delle tende da sole se le hai. In questo modo fermerai l’ingresso di calore durante il giorno ed eviterai che la casa si riscaldi.

Tutto ciò che è collegato all’elettricità genererà più calore. Pertanto, se la nostra mission è rinfrescare la casa senza utilizzare l’aria condizionata, in questo periodo dell’anno dobbiamo fare a meno dei dispositivi elettronici il più possibile.

Ci saranno alcuni che sono necessari, ma ce ne sono altri che puoi evitare , come l’asciugacapelli e la piastra, il forno o il microonde. Se invece devi usare la lavatrice o stirare i vestiti, fallo meglio di notte poiché emanano calore, come nel caso di televisori e computer.

Per questo motivo, quando non vengono utilizzati, tenerli scollegato dalla corrente in modo che non sia un’altra fonte di calore.

Le piante, oltre ad essere un elemento decorativo imprescindibile nelle nostre case, servono a rinfrescare l’ambiente e creare ombre.

Ad esempio, se riempite la vostra facciata di piante, queste fungeranno da barriera contro il caldo e aggiungeranno gioia all’ambiente e se mettete delle piante decidue sul balcone, esposto a sud o a ovest, creeranno delle ombre e tieni lontano il calore.

Inoltre, quando le innaffi, se versi dell’acqua sopra il loro fertilizzante, con l’umidità della terra otterrai un raffreddamento dell’atmosfera e un’aria più appetitosa per trascorrere un po’ di tempo senza così tanto calore.

E se hai una terrazza, un balcone o un patio, puoi annaffiare il terreno e l’ambiente sarà più fresco.

Ecco la soluzione di Lidl

Lidl, quest’estate 2022, offre una soluzione incredibile per tutti coloro che sono interessati a rinfrescare la casa senza tenere il condizionatore costantemente acceso.

Per questo, ha messo in vendita un ventilatore a torre, che ha delle caratteristiche specifiche.

E’ disponibile dal 28 luglio ed è dotato di un timer che può essere impostato fino a 120 minuti, dello spegnimento automatico e di ben 3 livelli di potenza per il flusso d’aria.

Il ventilatore in questione è alto 76 cm, mentre il suo cavo è lungo 180 cm. La sua potenza è di 50 W. Potete comprarlo con soli 29,99 euro!