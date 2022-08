Andrea Bocelli strazia il cuore: “Mio figlio rimarrà senza di me” | Costretto a rinunciare al padre

Andrea Bocelli, arriva la rivelazione che commuove tutti: il figlio costretto a cantare senza di lui. Che cosa sta succedendo al tenore più famoso del mondo? Scopriamolo.

Andrea Bocelli fa una rivelazione senza precedenti che lascia il mondo senza parole: il figlio costretto a cantare in sua assenza. La sua confessione sconvolge tutti.

Andrea Bocelli fa una rivelazione inaspettata

Tra le voci più belle e potenti del mondo, quella di Andrea Bocelli è sicuramente colei che rende omaggio in maniera eccelsa all’Italia in ogni angolo del pianeta. Artista di fama internazionale e considerato tra i tenori e cantanti del ramo pop italiano più famosi del mondo, ha collaborato con artisti di fama nazionale e internazionale come Luciano Pavarotti, Lady Gaga, Ed Sheeran, Jennifer Lopez e Céline Dion, solo per citarne alcuni.

La sua carriera che è iniziata tanti anni fa, nel lontano 1982, continua ancora tutt’oggi a donargli grandi soddisfazioni. Dopo diverse vittorie al festival di Sanremo e dopo aver scritto brani come “Con te partirò” che hanno segnato un periodo storico importante per la canzone italiana, adesso si esibisce in giro per il mondo con il figlio Matteo, giovane talentuoso che sta seguendo con grande successo le orme del padre.

Proprio a proposito del figlio, arriva una notizia che ha sconvolto tutti. Il tenore ha fatto una rivelazione commovente: “Mio figlio dovrà cantare senza di me”. Andrea costretto a rimanere senza il suo caro papà sul palco. Che cosa sta succedendo tra di loro?

Il figlio del tenore costretto a rinunciare al padre

Andrea Bocelli è padre di tre figli avuti da due donne diverse. Dal matrimonio con Enrica Cenzatti sono nati Amos e Matteo mentre dalla sua attuale compagna, Veronica Berti, è nata la sua unica figlia femmina, Virginia. Oggi vogliamo parlare proprio di Matteo, il giovane 24enne che sta seguendo le orme di papà Andrea.

Spesso, padre e figlio girano il mondo e l’Italia, insieme, esibendosi in concerti che fanno il sold out ma questa volta arriva la rivelazione inaspettata del tenore che lascia senza parole: “Per la prima volta mio figlio si esibisce senza di me”.

Che cosa sta succedendo? Ci sono forse dei dissidi tra padre e figlio? I fan della affezionatissima coppia possono stare tranquilli. Il giovane Matteo è stato ospite all’Ischia Global Festival per la premiazione di artisti emergenti e per la prima volta Andrea Bocelli è stato ospite e spettatore e ha potuto assistere ad una esibizione solista del figlio.

Il giovane ha preso parte al Festival di Pascal Vicedomini che si è tenuto all’hotel Miramare di Ischia Porto, un evento questo importante per il mondo dello spettacolo al quale hanno preso parte alcuni personaggi importanti del mondo musicale e del cinema.

Andrea Bocelli si è mostrato particolarmente emozionato, è la prima volta che ha il piacere di ascoltare suo figlio cantare come solista. Il giovane che spopola anche sui social, ha raggiunto oltre 300 milioni di visualizzazioni con il brano “Fall on me”.

Matteo Bocelli, giovane dai mille talenti

Ma Matteo è un giovane poliedrico, dai mille talenti che non si è limitato solo ad affermarsi nel mondo della musica. Lui, che ha anche una grande passione per la recitazione, sta cercando di farsi strada anche nel mondo cinematografico. Proprio recentemente ha partecipato come attore nel film “Three thousand years of longing” per la regia di George Miller nel quale ha cantato la colonna sonora della pellicola, “Cautionary love”.

Ha preso parte all’ultimo Festival di Cannes insieme a Tilda Swinton e si mormora che per lui siano in arrivo anche altre proposte professionali. Intanto sta spopolando con il brano “Dimmi” scritto con Mahmood.

Papà Andrea non potrebbe essere più fiero di lui: “per la prima volta sento cantare mio figlio senza di me”, ha dichiarato in un’intervista a Il Giornale.it. Orgoglioso e un po’ malinconico, Bocelli sa che è ora di farsi da parte: il figlio sta crescendo ed è pronto a spiccare il volo anche senza di lui.