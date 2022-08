Alena Seredova, finalmente il grande annuncio con lui: gli auguri arrivano da tutta Italia

Alena Seredova ha finalmente annunciato qualcosa che tutti quanti si aspettavano. Ecco il lieto evento e gli auguri da tutti i suoi fan.

Alena Seredova dopo tanti anni ha finalmente dichiarato un lieto evento che ha mandato in tilt tutta Italia che si è complimentata per lei e per quello che la vita le ha regalato nonostante abbia aspettato qualche tempo.

La modella ceca è diventata negli anni anche una dirigente sportiva e si è fatta apprezzare in Italia grazie alle sue curve ma anche alla sua presenza in alcune trasmissioni televisive italiane.

Alena Seredova e l’annuncio sui social

Nata a Praga nel 1978 debutta in televisione comparendo nella trasmissione di Giorgio Panariello, Torno Sabato che l’ha subito portata alla ribalta facendola posare successivamente per un calendario per la rivista Max.

Nel corso della sua carriera ha preso parte a molte pellicole cinematografiche affiancando registi come Vincenzo Salemme e recitando al fianco di Christian De Sica, Massimo Boldi, Gigi Proietti, Biagio Izzo, Lino Banfi, Enrico Brignano, Carlo Buccirosso, Maurizio Mattioli e tanti altri.

La carriera della modella è proseguita grazie anche al suo lavoro da indossatrice prendendo parte a molti spot pubblicitari e ad alcune fiction tv tra cui I Cesaroni, Camera Cafè, Così fan tutte e Buona la Prima.

Ultimamente l’abbiamo vista al fianco di Ale e Franz dove ha preso parte in una serie di spot per una nota ditta di materassi e divani made in Italy ed è stato il suo ritorno sul piccolo schermo dopo tanti anni di assenza.

La donna, infatti, nonostante gli fosse stato proposto più volte, non ha mai preso parte a nessun reality e al momento non sembra essere interessata a parteciparvi, anche se non è escluso che possa farlo in futuro.

Dal punto di vista sentimentale è stata fidanzata con l’attore di Vivere, Edoardo Costa ma la sua storia più importante è stata quella con il portiere Gigi Buffon da cui sono nati due bellissimi figli David Lee e Louis Thomas.

Grazie al matrimonio con il calciatore dal 2012 è presidente onorario della Carrese, club del suo ex marito, infatti Alena e Buffon si sono separati nel 2014 per via di alcuni problemi coniugali.

La nuova vita

Ma la Seredova è tornata a credere all’amore grazie ad Alessandro Nasi, manager che ha conosciuto proprio grazie al calcio, la cui passione è condivisa da entrambi e che gli ha fatti innamorare.

L’uomo è cresciuto negli Stati Uniti ma la sua città d’origine è Torino ed è il cugino di Lapo Elkann e di conseguenza è un membro della famiglia Agnelli, nota per essere una delle più ricche d’Italia.

Nasi è uno dei proprietari dell’holding Exor, gestita dagli eredi dei membri della famiglia in questione e per via della relazione con la Seredova e del suo impegno lavorativo si è trasferito in Piemonte lasciando l’America.

Qualche tempo fa, ospite alla trasmissione Vieni da Me di Caterina Balivo, la Seredova ha dichiarato che quando si chiude un portone se ne apre uno molto più ampio e sembra che la modella aveva perfettamente ragione.

Infatti, nel 2020 è nata la prima figlia nata dalla sua storia con Alessandro Nasi, la piccola Vivienne e spesso sui suoi social, la donna pubblica foto assieme al suo compagno rendendo partecipi i suoi followers.

Alena ha detto Si!

Che sia la volta buona per lei!

Auguriiii PIC.TWITTER.COM/6KTNBTNJ56 — Supereroe della Tv (@supereroetv) AUGUST 9, 2022

Gli stessi che sono rimasti senza parole per via di una storia pubblicata da Alena nelle scorse ore dove annuncia qualcosa che da sempre avrebbero voluto sentire da parte della modella Ceca.

La Seredova, nella storia in questione, fotografandosi con il suo compagno, ammette di aver detto si e che quindi ha deciso di sposare Nasi e che presto verranno celebrate le nozze.

Per Alena la vita è completamente cambiata e i suoi fan sperano di vederla sempre felice e magari di vederla tornare sul piccolo schermo.