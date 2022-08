“Va avanti da anni”, la vecchissima foto incastra Totti con Noemi: non l’aveva capito nessuno

Francesco Totti, la relazione con l’ormai nota Noemi va avanti ormai da anni? Il loro avvicinamento è avvenuto molto tempo fa. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è realmente successo e soprattutto quando è nata realmente la loro storia nascosta agli occhi di Ilay Blasi.

Attualmente sono molte le versioni che circolano riguardo proprio il divorzio della nota ex coppia formata dall’ calciatore e la famosa conduttrice televisiva. Da quando entrambi hanno deciso di comunicare pubblicamente le sorti del loro matrimonio sulla sua famiglia si è letteralmente scatenato il caos. Già in passato sono trapelati alcuni chiacchiericci che li riguardo da vicino ma mai nessun di questi è stato confermato. Ogni singola voce di corridoio infatti è stata smentita proprio dai dritte interessati.

Ad oggi quindi non si spiega come si siano realmente evoluti gli avvenimenti che li hanno costretti ad allontanarsi definitivamente. Loro che sembravano la coppia perfetta hanno annunciato il divorzio solo a distanza di pochi mesi dalla smentita ufficiale.

Tra i due pare appunto che si sia inserita una donna, Noemi, la quale non ha mai affermato la sua versione ed anzi non ha neanche smentito il tutto. Vi sono però ad oggi nuovi dettagli trapelati che potrebbero completamente capovolgere l’intera storia raccontata. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente accaduto.

Francesco Totti e Noemi, qual è la verità fra il loro presunto rapporto? Ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato vi sono innumerevoli versioni riguardo la presunta storia del Pupo di Roma. Secondo quanto riportato alcune testate giornalistiche i due si sono conosciuti solo qualche mese fa, in un momento di forte crisi matrimoniale. Secondo altri invece la loro storia procede ormai da moltissimo tempo ma nessuno si sarebbe mai potuto immaginare una situazione di questo tipo.

La nota conduttrice ha deciso di allontanarsi definitivamente dopo aver ricevuto la conferma da un investigatore privato, il quale ha beccato suo marito fra le braccia di un’altra donna. Questa è la versione più gettonata ma, con il passare del tempo sono innumerevoli i dettagli che continuano a trapelare di ora in ora.

Pare appunto che fra i due sia nata la scintilla già molto tempo fa dal momento che sul web un video che li ritrae nello stesso locale ha scatenato un putiferio mediatico inimmaginabile. Attualmente vi è uno scatto che potrebbe confermare ancor di più questa versione. Pare appunto che il 30 Gennaio del 2022 i due siano stati beccati insieme in aeroporto, a Fiumicino. La donna allora non venne riconosciuta poiché camuffata da mascherina. Tutto questo lo riporta proprio Leggo.it. Attualmente non si conosce con certezza l’identità della donna che sostava al fianco del Pupo ma in molti nutrono diversi sospetti.