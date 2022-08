“Stop alla produzione”, è l’ingrediente immancabile in frigo: chilometri di coda alle casse

Ormai da qualche settimana le aziende produttrici di acqua minerale, hanno problemi nella produzione di acqua frizzante.

Non sono più in grado di procurarsi l’anidride carbonica necessaria per imbottigliare l’acqua frizzante sul mercato.

Ferma la produzione dell’acqua frizzante

In realtà, il fenomeno esiste da tempo, tuttavia è attualmente così evidente da costringere alcuni produttori a sospendere la produzione. È il caso, ad esempio, dell’azienda idrica Lauretana, per la quale l’allarme è avvenuto già qualche mese fa.

Una motivazione a quanto sta accadendo viene fornita da Edoardo Pampuro, in quanto membro del consiglio direttivo presso Lauretana Spa.

In merito al fermo della produzione ha affermato che è stata l’impossibilità di reperire l’anidride carbonica a dare origine al fermo nella produzione. Questa è ovviamente è solo una decisione provvisoria, che per quanto tale ha dato come risposta un fermo immediato nella produzione.