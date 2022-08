“Sposami”, Serena Bortone pazza di gioia: l’inaspettata proposta | Tutti felicissimi per lei

Notizia del tutto inaspettata e piena di gioia, la famosa conduttrice Serena Bortone spiazza tutti con una proposta mozzafiato. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo realmente e soprattutto chi è coinvolto in tutto ciò.

Come ben saprete te con il passare del tempo la nota conduttrice ha iniziato ad attirare l’attenzione del pubblico non sono per via della sua incredibile bravura e professionalità ma perfino per tutto ciò che riguarda principalmente la sua vita privata ed ovviamente sentimentale. In diverse occasioni la donna si è ritrova al centro del gossip per via di innumerevoli chiacchiericci che la affiancavano, a sua insaputa, a diversi uomini del mondo dello spettacolo e non solo.

Alla luce di tutto ciò però la donna si è ritrovata in dovere di dover smentire ed affermare una volta per tutte il suo pensiero. Secondo quanto comunicato da lei stessa, il matrimonio è una forma di violazione della propria libertà ed in realtà non serve alcun vincolo per potersi giurare amore eterno.

Nonostante queste sue parole però la donna ha sempre preferito mantenere la propria vita sentimentale lontana dai riflettori senza far trapelare alcun avvicinamento sentimentale. Nelle ultime ore però qualcosa è cambiato, vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo e chi è che le ha rubato definitivamente il cuore.

Serena Bortone pazza di gioia, la proposta inaspettata spiazza e commuove tutto il suo pubblico: ecco i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza la donna in diverse occasioni si è ritrovata nel bel mezzo di uno scoop mediatico senza però rendersene conto. Essendo una donna molto importante nel mondo dello spettacolo e dell’informazioni in molti hanno sempre cercato di capire quale fosse la sua situazione sentimentale sospettando perfino l’avvicinamento con i vari colleghi.

Ad oggi lei è una persone felicemente spensierata che mette in primo piano al sua carriera ed ovviamente al sua felicità. Questo però non soddisfa piamente i fan, dal momento che sono sempre alla ricerca dei minimi dettagli che possano in qualche modo ricondurla allo scoop dell’anno.

Per questo motivo infatti sono minuziosamente attenti al minimo dettaglio. Nella ultime ore appunto la donna ha pubblicato qualche scatto di sé stessa in compagnia di qualche persona cara. In primo piano però vi è una foto che la ritrae con un cartello con scritto “Sposami”. Questo ovviamente ha insospettito in molti ma, nonostante il pensiero di alcuni, lei attualmente si gode la vita senza dare alcuna spiegazione, come è giusto che sia, lontana da ogni pettegolezzo.