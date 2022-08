“Siete bellissimi”, Ornella Muti innamorata pazza: il bacio in bocca conferma tutto | FOTO

By

Ornella Muti è innamorata pazza. Arriva il bacio in bocca che conferma tutto. Il video social fa scalpore. Ecco insieme a chi è stata beccata la bellissima attrice. Che meravigliosa coppia!

Ornella Muti non si nasconde più e si mostra proprio in sua compagnia. Arriva il dolce bacio che conferma tutto. Finalmente il sorriso torna sul volto di una delle attrici più famose d’Italia e del mondo.

Ornella Muti, bellezza senza tempo

Tra le attrici e conduttrici più amate che l’Italia ha il piacere di annoverare nella sua scuderia di talenti vi è sicuramente Ornella Muti. Donna dalla bellezza straordinaria e dalla bravura eccelsa, è ancora tutt’oggi seguitissima dai telespettatori.

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della cinematografia da giovanissima. A soli 14 anni è la protagonista del film “La moglie più bella” per la regia di Dino Risi. Sono trascorsi 50 anni dal primo film che l’ha lanciata al successo e, ieri come oggi, di lei si continua ancora a parlare e sempre e solo in positivo.

Dopo tre globi d’oro, numerosi premi alla carriera e candidature come migliore attrice protagonista, Ornella Muti è una star che continua ancora a brillare nel firmamento cinematografico.

Se la sua vita professionale è stata costellata da innumerevoli traguardi, quella privata è stata un po’ più complicata. Tuttavia, dopo un periodo turbolento, è ritornato il sole anche per lei. Avete visto con chi è stata beccata a scambiarsi un bacio? Il video social la incastra. Paparazzata proprio in sua compagnia.

Il bacio dell’attrice emoziona i social

Ornella Muti beccata in dolce compagnia, a baciarsi con la sua dolce metà. Che coppia meravigliosa! Chi è il fortunato, o meglio la fortunata? Ebbene sì, non stiamo parlando di un uomo ma della sua meravigliosa figlia, Naike Rivelli.

Finalmente madre e figlia, dopo settimane di lontananza, si sono ricongiunte e hanno trascorso del tempo insieme. Le due, in un filmato pubblicato sul profilo Instagram della Rivelli, si sono mostrate belle, complici e affiatate più che mai.

Le due stars si sono ritrovate in un noto locale di Roma a cenare e trascorrere insieme qualche momento di spensieratezza. In loro compagnia anche il figlio di Naike, Akash Cetorelli, che vive e studia in America.

Nel filmato che ha fatto il giro del web e che ha emozionato tutti, si vede la famosa figlia d’arte felicissima di poter riabbracciare la sua adorata madre. Ma ad emozionare i social è soprattutto la reazione dell’attrice: Ornella Muti ha gli occhi che le brillano di gioia, la felicità di poter trascorrere qualche ora in compagnia della sua famiglia, come si può ascoltare nel filmato in questione, è tanta.

Ornella Muti è pronta però a congedarsi presto, a malincuore, dai suoi affetti. L’attrice prenderà un treno diretto a Napoli per arrivare poi a Rocca Imperiale, in Calabria, per concedersi ancora qualche giorno di relax. Anche Naike è felicissima di essersi ricongiunta con la adorata madre e per sugellare questo momento familiare fantastico, le due si scambiano un tenero bacio sulla bocca.

Che grande emozione! Il video ha fatto il giro del web e ha commosso davvero tutti. Il rapporto tra mamma e figlia è sempre stato piuttosto turbolento. Naike, è sempre stata una giovane ribelle e dal carattere di peperino che ha fatto in passato disperare la Muti ma oggi è la gioia più grande di mamma Ornella e il suo orgoglio: “Siete bellissimi”, si legge sul web. Il sorriso di madre e figlia e la gioia di condividere momenti familiari insieme non ha prezzo.