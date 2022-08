“Resterà questo di noi due”, Ilary Blasi a cuor leggero: la dolce dedica a Totti | La verità è tutt’altra

Gesto del tutto inaspettato quello che vede come protagonista indiscussa proprio la famosa conduttrice Ilary Blasi, la dedica per il suo futuro e marito Totti spiazza chiunque. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo realmente.

Come bens aperte attualmente i due non nutrono una particolare simpatia l’un l’altro dal momento che entrambi hanno deciso di troncare definitivamente il loro matrimonio che andava avanti da più di venti anni. Vi sono innumerevoli versioni a riguardo, in molti appunto hanno tentato in ogni modo per scoprire qual è il reale motivo per cui una coppia così affiatata abbia preso una decisione così dura. Inoltre la loro relazione sembrava proceder a gonfie vele ed anzi i due apparivano innamorati come al primo giorno.

Eppure, nonostante le apparenze pare che fra i due ormai da tempo ci sia un rapporto freddo e distaccato. Ebbene sì, coloro che fin dagli inizi erano l’esempio di una coppia felice si sono persi in un momento di crisi. La notizia del divorzio appunto ha scosso chiunque poiché nessuno si sarebbe mai aspettato di ricevere una notizia del genere.

Nonostante questo però non bisogna dimenticare che fra i due dovrebbe comunque esserci una qualche tipo di legame in futuro dal momento che entrambi nel tempo hanno creato una famiglia. Per il bene dei figli infatti dovranno comunque mantenere un rapporto sano. Pare che, proprio per questo motivo la situazione sia leggermente cambiata tanto da spingere la conduttrice a pubblicare una dolce dedica a colui che l’ha resa madre. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente.

La dedica di Ilary Blasi spiazza, la sue parole per Francesco Totti sono scritte a cuor leggero

Come vi abbiamo già anticipato in diverse occasioni i due attualmente non vivono una situazione particolarmente felice dal momento che entrambi si sono ritrovati in un circolo vizioso senza fine. Perfino il putiferio mediatico non riesce a strappare loro una confessione o una semplice smentita. Nelle ultime ore però pare che al conduttrice abbai deciso di farsi avanti dedicando un semplice e dolce pensiero al suo futuro ex marito.

“Resterà un bellissimo ricordo di noi due, ma continueremo ad essere vicini per i nostri figli“- Questo è ciò che riporta il profilo TikTok IlaryBlasiReal. Questo pensiero, seguito da una sfilza di scatti che li ritraggono insieme, ha emozionato chiunque. Purtroppo però vi dobbiamo comunicare che si tratta di un inganno dal momento che il profilo che si spaccia per le in realtà è solo ed esclusivamente un fake.

“Il profilo Tiktok in questione porta il nome di IlaryBlasiReal e vanta ben oltre 121 mila followers. Peccato però che di “real” non c’è niente e che quel profilo non sia altro che un fake!”– Queste sono le parole riportate su The Pipol Gossip, che conferma il dubbio.