By

Nella sera di sabato 20 luglio, un ragazzo 19enne di Padova è rimasto gravemente ferito mentre era in macchina con un amico ubriaco alla guida di un pick-up.

Il ragazzo si è sporto troppo dal finestrino ed è caduto dall’auto in corsa, ora è in ospedale in gravissime condizioni.

Ragazzo di Padova in gravi condizioni

Nel padovano un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi sporto eccessivamente fuori dal finestrino del pick-up guidato da un suo amico.

I due tornavano da una serata di baldoria insieme a un gruppo di amici, infatti sabato 30 luglio si erano recati in un locale e avevano alzato un po’ troppo il gomito.

Nonostante ciò, l’amico del giovane residente a Scorzè, in provincia di Venezia, si era messo alla guida di un pick-up Mitsubishi, lanciandosi a forte velocità in via delle Fonti a Sant’Ambrogio di Trebaseleghe.

Una bravata che ha avuto conseguenze terribili, infatti la situazione era già molto pericolosa in questa modalità, inoltre il 19enne che si trovava sul sedile posteriore si è sporto mentre l’auto era in corsa cadendo rovinosamente a terra.

A bordo c’erano altre due persone e subito sono stati allertati i soccorritori che, giunti sul posto, hanno constatato le condizioni gravissime del ragazzo.

Ora è ricoverato in terapia intensiva della neurochirurgia all’ospedale di Padova, con i suoi familiari sempre nelle vicinanze che sperano in miglioramenti e a loro si è stretto anche il sindaco di Trebaseleghe, Antonella Zoggia.

La dinamica e le indagini

Doveva essere un sabato spensierato di un gruppo di amici che esce a divertirsi e prima di cominciare la serata decide di fare un aperitivo. Tuttavia, quando il tasso alcolemico nel sangue è troppo alto si fanno cose sciocche e ora i familiari del protagonista della vicenda pregano per la sua guarigione.

L’euforia ha lasciato spazio al dramma, quando in una semicurva il 19enne è letteralmente volato fuori dall’auto e ha sbattuto violentemente la testa contro l’asfalto.

I Carabinieri stanno ricostruendo la vicenda e stanno interrogando gli amici del ragazzo anche se al momento non è chiaro se l’incidente sia stato causato da una manovra brusca oppure da un gesto irragionevole del 19enne, per ora l’unica pista esclusa è quella della caduta in seguito a una colluttazione nell’auto.

Appena si sono accorti di quanto era accaduto, gli amici hanno accostato l’auto e hanno soccorso l’amico, chiamando il 118, che poi ha chiesto l’aiuto dell’elisoccorso vista la gravità della situazione.

Sono ancora sotto shock mentre raccontato la loro versione alle forze dell’ordine, che ascolteranno anche i testimoni che erano presenti.

Appena arrivato nella struttura sanitaria, il ragazzo è stato stabilizzato e ha poi subito un intervento chirurgico per fronteggiare il trauma cranico che aveva riportato.

L’intervento era molto delicato ma è riuscito, tuttavia la prognosi è riservata.

I Carabinieri hanno sequestrato il mezzo e al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati, tuttavia l’attività investigativa è in pieno svolgimento, si attendono quindi aggiornamenti in merito.

Oggi gli agenti torneranno sul luogo dell’impatto per verificare la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso quanto accaduto.

Il conducente, come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti clinici per valutare il suo stato psicofisico, ora verranno presi provvedimenti poiché essendo neopatentato doveva essere completamente sobrio.