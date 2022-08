Materasso ingiallito, con la candeggina non risolvi niente: la soluzione la trovi in frigo

Ecco tutto quello che dovete fare per far sì che il vostro materasso non sia più ingiallito. La soluzione la trovate direttamente in frigo.

Continuate a leggere per scoprire qual è la soluzione più efficace per eliminare il giallore dai vostri materassi.

Perché il materasso diventa giallo

Cominceremo, come potrebbe essere altrimenti, all’inizio di tutto: le cause. E la domanda che dobbiamo porci è perché il materasso ha delle macchie gialle? La prima volta che le vediamo, quello che viene in mente è che la persona che dorme in quel letto ha avuto un piccolo “incidente” e ha fatto pipì nel sonno.

Ma possiamo stare tranquilli, e non abbiamo bisogno di usare i pannolini per dormire, perché, sebbene l’urina possa anche causare macchie gialle sul materasso, c’è un’altra spiegazione più plausibile.

Umidità! Ci spieghiamo: la stragrande maggioranza dei materassi che attualmente abbiamo nelle nostre case ha il lattice come uno dei suoi principali materiali di fabbricazione. È un materiale che si ottiene dalla cottura della resina dell’albero e viene utilizzato per creare l’anima dei materassi.

Tuttavia, quando la cottura non viene eseguita correttamente, il lattice inizia a “sudare”, espellendo un liquido che crea umidità all’interno del materasso. Quell’umidità, prima o poi, finisce per uscire dal materasso, e si manifesta sotto forma di quelle antiestetiche macchie gialle che abbiamo visto.

Ma non diamo la colpa a tutto solo ad un difetto di fabbricazione del materasso, perché anche noi potremmo aver avuto a che fare con la comparsa di macchie gialle sul materasso.

Il lattice è un materiale che assorbe calore, freddo e umidità. Tuttavia, se il materasso è ben ventilato e respira correttamente, non dovrebbero esserci problemi. Il brutto è che, in molte occasioni, si appoggia il materasso su reti imbottite o su reti quelle con reticolo chiuso di doghe. Questo, amici, blocca quasi completamente la traspirabilità di qualsiasi materasso, quindi sarà solo questione di tempo prima che escano le temute macchie.

Pensiamo inoltre che, anche se il materasso non presenta quel difetto di fabbricazione che fa espellere dall’anima in lattice del materasso quel liquido di cui stiamo parlando, se il materasso non respira correttamente, il nostro stesso sudore durante il sonno verrà assorbito e finirà per manifestarsi come macchie giallastre sulla superficie del materasso.

Come lavare il materasso ingiallito

Il primo degli ingredienti che potete trovare direttamente nel vostro frigorifero è l’aceto bianco, di cui avete bisogno circa 200 millilitri.

E poi c’è l’acqua ossigenata, che vi servirà anch’essa nella misura dei 200 millilitri. Quello che vi raccomandiamo di fare è usare un panno per rimuovere la polvere.

Quindi, se volete togliere le macchie, usate un mix di acqua e bicarbonato, da mescolare con una spugna.

Ora è venuto il momento di aceto e acqua ossigenata: immergete un panno nella soluzione e passatelo sulle macchie. Ora lasciate che la soluzione agisca per qualche tempo, aprendo le porte e le finestre di casa, in modo da far asciugare il materasso.