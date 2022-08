Dopo 3 giorni dall’operazione militare contro la Jihad Islamica, una nottata di calma nella fazione di Gaza, dove regge il cessate il fuoco fra Israele e Jihad Islamica mediato dall’Egitto.

Il ministro della Sicurezza interna Omer Barlev riferisce che tale accordo non prevede la liberazione da parte di Israele di due alti esponenti della fazione.

Sono passati 3 giorni dall’operazione militare condotta contro la Jihad Islamica, dal nome ‘Breaking Dawn’ e secondo la radio militare israeliana, in 72 ore è avvenuto il lancio di più di 1000 razzi.

Continua a reggere il cessate il fuoco che interessa la fazione di Gaza grazie all’accordo mediato dall’Egitto, il quale però non prevede che i 2 alti esponenti della fazione vengano rilasciati, questa la precisazione del ministro della Sicurezza interna del Paese.

“Israele non ha concordato nulla, ha solo risposto in maniera negativa alla richiesta. l’accordo per il cessate il fuoco non prevede la liberazione di khalil al-Awawda e bassam al-saadi”