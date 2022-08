Divano sporco e macchiato, ma quali detersivi: basta questo ingrediente che usi per cucinare

By

Divano sporco e macchiato: scopriamo il rimedio naturale che consente di pulire e di far tornare come nuovo un divano.

Molto spesso si ricorre all’utilizzo dei detersivi, ma non sempre è la soluzione più efficace in assoluto. L’elemento d’arredo più amato del soggiorno è il divano che consente di rilassarci, guardare la televisione e di leggere un buon libro. I materiali che possono essere trattati sono diversi: si dal velluto al tessuto, dalla pelle al lino. Come pulire e rimuovere le macchie ostinate che si formano sul divano? Scopriamolo.

Divano sporco e macchiato: la manutenzione e la pulizia

Uno degli elementi decorativi della nostra abitazione è il divano, che ci consente di rilassarci e di riposare in ogni momento della giornata. Una corretta manutenzione e pulizia contribuiranno a renderlo più accogliente nel tempo. È bene aspirare tutta la polvere che si deposita sui cuscini e su tutta la superficie del divano, in particolare negli angolini.

Per non rovinare il rivestimento del divano è buon consiglio utilizzare una spazzola dalle setole morbide. Nel caso in cui il divano presenti delle macchie, è bene intervenire il prima possibile e tamponare con un panno di tessuto per assorbire lo sporco. A seconda del materiale del divano è possibile trattare le macchie ostinate con uno specifico rimedio naturale.

Divano in pelle: come pulirlo?

Anche il divano in pelle deve essere spolverato ad hoc con un panno per rimuovere ogni granello che si deposita su tutta la superficie e negli angoli dell’elemento decorativo. In caso di macchie è possibile preparare una soluzione acquosa mescolata con il succo di limone e con un sapone delicato. Dopo aver passato la superficie con un panno di pelle di daino è possibile rimuovere completamente le macchie ostinate e lasciare asciugare.

Divano in tessuto: come rimuovere le macchie ostinate?

Per smacchiare i tessuti dei divani non è necessario ricorrere all’utilizzo di prodotti specifici, ma è possibile smacchiare il tessuto con l’utilizzo di validi ed efficaci rimedi naturali. In caso di macchie causate da sostanze secche, è necessario strofinare il tessuto con l’ausilio di una spazzola dalle setole morbide imbevute con una soluzione a base di acqua, succo di limone e sapone di Marsiglia. Dopo aver strofinato con la spazzola, si passi un panno di tessuto imbevuto con dell’acqua e si lasci asciugare il divano.