“Devo guarire per lei”, Gerry Scotti in un mare di lacrime: il gesto estremo commuove tutti

By

Gerry Scotti commuove l’Italia intera. Il presentatore più famoso del piccolo schermo in un mare di lacrime. Il gesto estremo lascia tutti a bocca aperta. Che cosa gli è successo? Scopriamolo.

Gerry Scotti commuove tutti. Il gigante buono della televisione italiana si ritrova in una situazione complicata: “Devo guarire per lei”. Il suo gesto lascia l’Italia di stucco.

Gerry Scotti, il gigante buono della televisione italiana emoziona

Sicuramente tra i tanti presentatori bravissimi che l’Italia può vantare di avere, Gerry Scotti è tra i principali. Conduttore poliedrico, showman dai mille talenti, dolce, buono e particolarmente sensibile, è letteralmente tra i protagonisti televisivi più amati di Italia.

Lui, che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie al suo talento come deejay e conduttore radiofonico, si ritrova oggi ad essere un volto noto del piccolo schermo, seguitissimo dai telespettatori.

Capace di emozionare, commuovere e strappare sempre un sorriso al suo pubblico, ancora una volta è riuscito a far rimanere tutti senza parole. Proprio lui, il gigante buono della televisione italiana, come è stato soprannominato tra i corridoi di Mediaset, si è trovato costretto a un gesto estremo. La sua decisione commuove tutta Italia. Che cosa è successo al presentatore più amato della televisione? Scopriamolo.

Il gesto estremo del conduttore commuove tutti

Gerry Scotti è tra i conduttori più amati del piccolo schermo e il successo che dopo anni continua ancora a riscuotere ne è la prova. Eppure, proprio lui che è sempre allegro, solare e sorridente, si è ritrovato ad affrontare una situazione difficile.

Il 7 agosto 2022 ha celebrato il suo 66esimo compleanno e finalmente può sorridere dopo un periodo buio. In occasione del suo genetliaco, è risuonata forte sui social e nei vari articoli a lui dedicati, una frase che per mesi ha sconvolto tutti: “Devo guarire per lei”.

Come ricorderanno i ben informati, proprio in una intervista piuttosto recente, il conduttore più famoso di Mediaset aveva raccontato della sua terribile esperienza in terapia intensiva dopo aver contratto il covid-19.

L’8 novembre del 2020, il gigante buono della televisione italiana viene colpito da questo subdolo virus che quasi lo strappa alla vita terrena. Grazie alla sanità Lombarda e alla sua forza d’animo riesce a riprendersi ma ha raccontato di aver davvero temuto di poter morire e lasciare nella disperazione più totale i suoi affetti più cari.

L’idea di dover abbandonare la famiglia, ma soprattutto la nipotina Virginia, lo ha spinto a rimettersi in forza e a lottare per sopravvivere. Queste le sue parole:

“Quando sono stato ricoverato per il covid ed ero grave, il pensiero di mia nipote Virginia mi ha aiutato. Mi sono detto: devo guarire perché tra un mese nasce mia nipote ed io ci voglio essere”.

Virginia, figlia di suo figlio Edoardo, è la sua gioia più grande. Da quando è diventato nonno, Gerry Scotti è un’altra persona. Spesso il conduttore, che è sempre impegnatissimo con vari programmi e progetti professionali, si ritaglia del tempo da dedicare al suo gioiello più prezioso che porta proprio il suo nome.

La felicità, dunque, dopo un periodo turbolento, è arrivata anche per lui: il sole è tornato a splendere nella vita di uno dei presentatori più amati del piccolo schermo. E, secondo un’indiscrezione del settimanale Oggi, Gerry avrebbe anche un’altra ragione per festeggiare: la compagna di suo figlio Edoardo sarebbe in attesa di un secondo bambino e dunque Scotti si prepara a diventare nonno bis!