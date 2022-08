Casa invasa da cimici, questa profumatissima pianta li allontana in 1 secondo: costa 2 euro

Casa invasa dalle cimici? C’è una profumatissima pianta aromatica benefica che consente di allontanare le cimici in un secondo. Ha un costo di 2 euro.

Le cimici sono dei parassiti e dei piccoli insetti infestanti che vivono nelle camere da letto e si nutrono del sangue umano. Appartenenti alla specie Cimex lectularius, le cimici si nascondono durante le ore diurne ed escono di notte per nutrirsi e succhiare sangue alle persone. Per evitare che le cimici invadano la propria abitazione, è buon consiglio acquistare una determinata pianta profumatissima, le cui foglioline le utilizziamo anche in cucina. Di quale pianta si tratta? Scopriamolo in questa guida.

Cimici in casa: di cosa si nutrono?

Essendo attratte dal calore del corpo e dal diossido di carbonio che espiriamo, le cimici pungono la pelle attraverso il loro apparato boccale ben sviluppato. Oltre ad aspirare il sangue della vittima, le cimici iniettano un liquido contenente sostanze vasodilatatorie e anticoagulanti. Dopo qualche minuto, si avverte un po’ di prurito nella zona punta dalla cimice e si può notare l’arrossamento cutaneo.

Essendo un insetto ematofago, la cimice è un insetto infestante che è capace di diffondersi molto velocemente in tutte le stanze della propria abitazione, in particolare negli ambienti più caldi. Anche se possono rimanere a lungo senza nutrirsi e cadono in letargo, le cimici cercano di nutrirsi ogni 10 giorni.

Cimici in casa: come allontanarle?

Ci sono diversi rimedi naturali considerati efficaci che permettono di allontanare questi fastidiosi insetti infestanti. La menta, con il suo odore intenso, ci aiuta a tenere lontani questi parassiti e aiuta a prevenire l’intrusione delle cimici in casa. Un valido rimedio naturale è quello di spruzzare un po’ di spray alla mente sulle superfici, in particolare sui balconi della propria abitazione. Lo spray alla mente piperita è un ottimo rimedio da vaporizzare sui tessuti-ambiente per tutte le stanze all’interno dell’immobile.

Vaporizzare lo spray alla mente sulle superfici consente di creare un effetto barriera e di allontanare definitivamente le cimici. Oltre all’effetto preventivo, la menta consente di avere effetti benefici per la salute delle vie respiratorie dell’uomo. La pianta di menta piperita può essere acquistata o piantata nei vasi e ha un costo esiguo.

Allontanare le cimici da casa: ci sono altri rimedi naturali?

Ci sono altri rimedi naturali ed efficaci che consentono di allontanare le cimici da casa: l’aglio è un potente anti-parassitario, l’odore del sapone di Marsiglia infastidisce le cimici ed il decotto di aglio e cipolla è potente repellente naturale.