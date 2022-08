“Augurissimi”, Beatrice Borromeo e Pierre non vedevano l’ora: sudditi al settimo cielo

Arriva il lieto annuncio, i sudditi sono al settimo cielo: tanti auguri a Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi che non vedevano l’ora di comunicarlo a tutti! Che gioia immensa per una delle coppie più belle dello showbiz internazionale.

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo fanno sul serio. Arriva la lieta notizia che lascia i sudditi del Principato a bocca aperta. Che news fantastica! Le foto emozionano i social.

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, riflettori puntati sulla amatissima coppia

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono una delle coppie reali più amate di sempre. Lei, che discende dalla famosa famiglia dei Borromeo e dei Marzotto, è sempre cresciuta nell’agio e nelle ricchezze.

Ex modella, ha dedicato la sua vita però anche agli studi e alla cultura. Dopo il diploma al liceo classico, si laurea in scienze giuridiche alla Bocconi e consegue un master in politica internazionale presso l’Università della Columbia a New York.

Ha scritto come giornalista ed è stata capo redattrice di alcune importanti riviste. Ha collaborato anche a programmi televisivi importanti come “Che tempo che fa” e “Anno zero” di Michele Santoro, programma nel quale a lei era affidata la rubrica “Generazione Zero”.

Scrive, poi, di economia dal 2009 per “Il Fatto Quotidiano” e si è occupata anche di report case su alcune problematiche sociali rilevanti come la ‘ndrangheta nel mondo femminile.

Sposata dal 2015 con Pierre Casiraghi, il figlio della principessa Carolina di Monaco, i due sono una bellissima coppia e genitori di due splendidi figli: Stefano Ercole Carlo e Francesco Carlo Albert. Proprio loro, Pierre e Beatrice, sono protagonisti di una lieta notizia e lo annunciano così: i sudditi sono al settimo cielo.

Il dolce annuncio commuove i sudditi

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo sono sposati dal 2015. Il loro matrimonio, tra i più belli della Royal Family monegasca, è stato celebrato a palazzo Grimaldi con una meravigliosa cerimonia prima, e poi sulle rive del Lago Maggiore.

I due sono genitori di due meravigliosi bambini, Stefano Ercole che è nato nel 2017 e Francesco Carlo Albert che è nato nel 2018. Arriva però adesso un’altra notizia che fa gioire i sudditi.

Non si tratta, almeno per il momento, dell’arrivo di un altro bebè, ma della celebrazione del loro anniversario di matrimonio. Beatrice e Pierre hanno festeggiato il settimo anno insieme come marito e moglie e per celebrare il lieto evento, hanno scelto una location davvero meravigliosa, la bellissima Saint Tropez, uno dei luoghi preferiti dalla coppia e nel quale tornano sempre con tanto piacere.

Pierre e Beatrice sono stati sorpresi tra le strade della bellissima cittadina francese con uno stile casual. Come due turisti in vacanza, sembrano davvero innamorati e rilassati. La coppia è bellissima e si mormora che presto potrebbero decidere di allargare la famiglia.

Persone molto riservate, sempre lontane da scandali, drammi di corte e pettegolezzi, cercano di mantenere il loro privato riservato. Questi scatti che sono stati pubblicati dalla rivista Hola hanno però emozionato il mondo: dopo sette anni, altro che crisi! Il loro amore procede a gonfie vele.