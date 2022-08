Silvia Toffanin, prima di Pier Silvio con chi è stata? Assurdo | Non ci crederete mai

Tutti ormai conosciamo la storia d’amore di Silvia Toffanin con l’amministratore delegato della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. La loro relazione va avanti ormai da moltissimi anni, ma con chi stava la conduttrice prima di conoscerlo? Tutti i dettagli a riguardo.

Lei ad oggi è una conduttrice di successo che da ormai moltissimi anni interpreta un ruolo fondamentale all’interno del rinomato programma televisivo Verissimo. Alle sue spalle la donna vanta innumerevoli anni di carriera ed appunto sono molti i volti del mondo dello spettacolo conosciuti proprio grazie agli innumerevoli ruolo interpretati. la sua Carrier inizia da giovanissima grazie ad un noto programma, il suo ruolo da letterina le consente di conoscere la nota conduttrice Ilary Blasi. La quale oggi ricorre il ruolo di presentatrice ma allora lavorava anch’essa come letterina. Il rapporto che le lega è davvero unico e indissolubile, loro infatti sono grandi amiche.

Per chi non lo sapesse la donna non ama molto parlare di sé ed appunto sono davvero pochi i dettagli che tuttora circolano sul web o che hanno fatto notizia nel corso del tempo. Sono pubblici però vari episodi della sua vita, da lei stessa raccontati. Essendo una persona molto riservata la donna ad oggi ha perfino deciso di mantenersi lontana da ogni tipologia di social, lei infatti non utilizza alcuna piattaforma poiché teme che queste possano andare ad intaccare alla sua privacy.

Sono quindi ancora molti i dubbi che i suoi fan si pongono, è giunta l’ora quindi di svelarne alcuni. Vediamo quindi nel dettagli che vita sentimentale conduceva la donna prima di conoscere il suo attuale compagno di vita.

Silvia Toffanin, con chi stava prima di incontrare Pier Silvio Berlusconi

In molti ad oggi continuano a porsi molte domande sulla vita privata della famosa conduttrice televisiva, domande principalmente legate alla sua vita sentimentale. Per chi non lo sapesse lei tuttora si trova nel bel mezzo i una relazione con il noto amministratore delegato della casata Mediaset, ovvero Pier Silvio Berlusconi.

I sue si sono conosciuti negli anni 2000 e grazie ad un evento organizzato in beneficenza. Da allora non si sono più separati, la loro storia d’amore infatti è iniziata nel 2001 e continua ad essere stabile dopo ben vent’anni. Anche se i due non sono mai convolati a nozze per via di pensieri condivisi, hanno comunque creato una famiglia insieme ed appunto hanno due splendidi bambini.

Come dicevamo, in molti continuano a chiedersi con chi stava effettivamente la donna prima di conoscerlo. Ebbene, la risposta vi farà rimanere a bocca aperta. La conduttrice Silvia in realtà non ha alcun ex, Pier Silvio appunto è il suo primo ed unico amore della sua vita.