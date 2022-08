Porto Tolle: ragazzo inghiottito dalle acque durante il bagno di mezzanotte

By

Nella località di Porto Tolle, a Rovigo, un ragazzo è stato inghiottito dalle acque e dopo 9 ore di ricerche è stato trovato.

Si era immerso con gli amici intorno a mezzanotte per rinfrescarsi dalla calura estiva ma del gruppo di 4 giovani, solo 3 sono riemersi.

Ragazzo scomparso a Porto Tolle

La bellissima località di Porto Tolle, in provincia di Rovigo, è stata teatro di un fatto davvero sconcertante. Conosciuta per le sue bellissime spiagge, sono in molti quelli che approfittano di questi bellissimi specchi d’acqua non solo durante il giorno ma anche di notte.

Il famoso bagno di mezzanotte, ancora in voga fra i giovani, ha avuto un epilogo tragico per un gruppo di ragazzi del luogo che proprio ieri, poco dopo la mezzanotte, si sono immersi per fare un bagno rinfrescante.

I 4 giovani si sono immersi nella famosa spiaggia delle conchiglie, a Barricata, ma solo 3 sono riemersi dall’acqua e subito si sono messi alla ricerca del loro amico.

Dopo alcune ore in cui le ricerche non hanno avuto esito, i ragazzi hanno allertato le forze dell’ordine e subito sono iniziate le ricerche, con un’operazione dei sommozzatori.

Il ragazzo sembra essere stato letteralmente inghiottito dalle acque dopo diverse ore in cui non c’era traccia di lui, è stato ritrovato a 5 chilometri a sul dal punto dell’immersione.

Le ricerche

Le ricerche del ragazzo sono scattate in modo immediato, coordinate dai Carabinieri, dai Vigili del Fuoco e dalla Capitaneria di Porto.

Non è stata resa nota l’identità del ragazzo, ma secondo quanto emerso sarebbe un 29enne della zona, che con il suo gruppo di amici aveva deciso di fare un bagno, come tante altre volte era successo.

I Carabinieri hanno battuto l’area dell’immersione ma anche le zone circostanti, sperando di trovare il ragazzo ancora in vita e dopo 9 estenuanti ore di ricerche, è stato ritrovato questa mattina a 5 chilometri a sud, incagliato in alcune rocce, fortunatamente ancora in vita.

Gli amici sono letteralmente scioccati hanno temuto per l’esito delle ricerche, ora stanno fornendo la loro versione dei fatti in modo da aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda il più dettagliatamente possibile.

Il 29enne è stato trasferito in ospedale per le cure mediche ma i sanitari fanno sapere che seppure in gravi condizioni, si riprenderà e quando lo farà, potrà fornire il suo racconto alle forze dell’ordine.

Una vicenda che poteva diventare una tragedia si è risolta nel migliore dei modi, ora la famiglia lo aspetta a casa e naturalmente anche i suoi amici.