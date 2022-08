Nuovo incendio a Roma: maxi rogo nel quartiere Cesano

Ettari di verde distrutti dall’ennesimo incendio a Roma, stavolta a Cesano, quartiere del XV municipio.

Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno lavorato per 4 ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza le zone colpite.

Incendio a Cesano

Ormai non sono notizie nuove quelle riguardanti gli incendi che, complici le alte temperature e il vento, si sviluppano ed espandono in pochissimi minuti coinvolgendo aree verdi e centri cittadini.

L’ultimo si è verificato ieri pomeriggio nella città di Roma e in particolare ha interessato diverse zone del quartiere Cesano, appartenente al XV municipio e sito nella zona nord ovest della Capitale.

Queste aree sono in particolare: via Cederle, via dei Monti di Sant’Andrea, via Campo Albino e via Ildebrando.

Le operazioni di spegnimento del rogo, divampato per cause ancora in corso di accertamento, sono durate circa 4 ore, infatti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile intervenuti subito nelle aree appena citate, hanno lavorato dalle 16 di ieri pomeriggio e sono riusciti a circoscrivere l’area alle 20.

Tuttavia, la situazione è ancora sotto controllo perché c’è sempre il rischio di piccoli focolai che riprendano ad ardere in qualsiasi momento, infatti le autorità e gli addetti stanno tenendo sotto controlla le zone.

Alcune di queste, in parte, continuano a bruciare quindi la situazione non è ancora tornata alla normalità, per fortuna però non ci sono stati feriti gravi e tutti coloro che abitano nelle zone a rischio di Cesano, sono stati fatti evacuare.

Restano da calcolare i danni alle strutture e accertarne l’agibilità, già quelli ambientali sono incalcolabili, infatti sono andati a fuoco circa 4 ettari di aree verdi.

Le parole del presidente del XV municipio

In merito alla vicenda è intervenuto Daniele Torquati, presidente del V municipio, il quale ha scritto sui social

“il lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile è stato impeccabile e ora finalmente il vento si è fermato. i soccorsi hanno fatto ujn lavoro eccezionale e oggi ci sarà una nuova bonifica delle zone colpite”.

Proprio i soccorsi sono stati una parte fondamentale poiché oltre a circoscrivere le fiamme, si sono occupati di coloro che hanno riportato ferite e ustioni, trasferendo i più gravi negli ospedali.

Torquati continua sottolineando che la situazione è tranquilla ma sotto monitoraggio, infatti la Polizia Locale sta effettuando pattugliamenti a distanza per tenere d’occhio l’andamento del rogo, coadiuvata dai pompieri, dalla Protezione Civile di Roma e da moltissimi volontari che, come di consueto, hanno risposto a centinaia per fronteggiare l’emergenza, fornendo assistenza sul posto.

L’ultimo post pubblicato da Torquati risale alle 2.45 della mattina e in questo, esprime la sua preoccupazione in merito al rogo, infatti in questo aggiornamento diffuso pubblicamente, dichiara che le fiamme sono lontane dalle abitazioni ma si stanno dirigendo verso il bosco, anche se fortunatamente il vento si è fermato.

In via precauzionale, i pompieri hanno chiuso temporaneamente la via dei Monti di Sant’Andrea dal civico 66 al 130, la zona attualmente più a rischio di nuovi focolai e dove ci sono stati ingenti danni.

Da questa mattina sono iniziati di nuovo i passaggi con gli elicotteri, verificatisi durante le operazioni della giornata di ieri, al fine di mettere in sicurezza il bosco.

Continua Torquati

“Abbiamo chiesto il supporto della protezione civile, del servizio giardini e di ama per verificare le alberature e le condizioni della via chiusa, per poterla riaprire al più presto”.

Continuano i lavori di bonifica su tutte le zone colpite dall’incendio che ha ricoperto di fumo l’intero municipio per ore.