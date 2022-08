Maltempo a Torino: albero crolla su una vettura in corsa, morto Ezio Cauda

A Torino, poco dopo la mezzanotte, un albero è crollato a causa del maltempo uccidendo sul colpo Ezio Cauda che era alla guida del suo taxi.

Il 56enne era un tassista e nel tempo libero, un musicista che suonava in una nota band del luogo.

Morto Ezio Cauda

In questo periodo l’Italia è divisa in due sotto il punto di vista meteorologico, infatti ci sono zone in cui le temperature sono torride e altre, specialmente a nord, dove imperversa il maltempo.

Proprio questa è stata la causa del crollo di un albero che ha travolto un tassista a Torino, mentre stava lavorando e quindi trasportava una cliente, che fortunatamente è rimasta illesa.

Per quanto riguarda la vittima, si tratta di un tassista di 56 anni che aveva la passione per la musica, infatti suonava in una band locale molto conosciuta e apprezzata.

Nella zona di Pino Torinese, dove è avvenuta la disgrazia, si è abbattuto un violento temporale e tali condizioni avverse, insieme al forte vento, hanno causato il crollo dell’albero che si è abbattuto sul taxi dell’uomo uccidendolo sul colpo.

L’intervento dei pompieri

Sul posto sono subito intervenuto i pompieri, allertati tempestivamente dalla cliente che si trovava posteriormente al posto di guida e ha riportato solo ferite lievi.

La donna è scioccata e molto impaurita e sta fornendo la sua versione dei fatti ai Carabinieri, dall’ospedale di Chieri in cui è stata ricoverata alcuni giorni per accertamenti, tuttavia è in buone condizioni e verrà dimessa presto.

Nel suo racconto emerge una situazione davvero apocalittica, in cui il violento temporale impediva la corretta visione della strada. A un certo punto si è sentito un forte rumore e l’albero si è abbattuto sulla vettura.

Subito è scattata la chiamata ai Vigili del Fuoco e a intervenire è stata la squadra 101 di Chieri, i cui operatori hanno lavorato per ore al fine di mettere al sicuro coloro che sono rimasti coinvolti e rimuovere l’albero.

Il corpo del tassista, Ezio Cauda, e la donna di 29 anni erano incastrati ancora all’interno del taxi.

Chi era la vittima

Il tassista si chiamava Ezio Cauda ed era molto conosciuto in zona non solo come tassista, occupazione che svolgeva da alcuni anni in seguito al lavoro di tecnico televisivo, ma anche per la sua passione per la musica.

Padre di 2 figli ventenni, faceva parte della band ‘Bestie Rare‘, con cui organizzava molti concerti in diversi eventi locali.

Era compagno di scuola dell’ex assessore del Movimento 5 Stelle, Alberto Unia, anch’egli membro dello stesso gruppo musicale. Su Facebook Unia ricorda affettuosamente l’amico