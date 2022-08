Latte, il marchio migliore per chi soffre di glicemia alta: puoi berne a bizzeffe al mattino

Il consumo quotidiano di latte è fondamentale per la nostra salute e dovrebbe essere sempre garantito nella dieta. L’Università di Napoli conferma che soltanto alcune marche di latte presenti nei discount e nei negozi contengono tracce di farmaci usati per curare le mucche. I residui sono al di sotto delle soglie di tolleranza fissate dai regolamenti europei.

Studi recenti dimostrano che il latte italiano ha una qualità decisamente alta anche quando non è biologico: sono pochi i prodotti contenenti antibiotici e questo ci rasserena.

Tra tante marche sicure, spicca un marchio, il più virtuoso d’Italia, ideale per chi soffre di glicemia alta.

Latte: il marchio migliore per chi soffre di glicemia alta

In cima alla classifica dei prodotti più genuini troviamo il latte Arborea della cooperativa 3°, ottenuto con una mungitura regolare e completa dai migliori allevatori sardi. Viene pastorizzato ad alta temperatura (per eliminare microorganismi patogeni) mantenendo integri proprietà e sapore. Successivamente, viene scremato per eliminare del tutto o in parte i grassi allo scopo di ridurre l’apporto calorico.

Contiene minerali, elementi bioattivi e proteine di qualità per prevenire malattie potenzialmente croniche. Viene impiegato per produrre yogurt, formaggi, burro altamente digeribili.

Un’altra marca di latte genuino

Dopo Arborea, è giusto citare un’altra marca di latte tra i più genuini in commercio come il latte Zymil della Parmalat. Chi soffre di diabete e glicemia alta deve limitare o evitare del tutto alcuni alimenti come zucchero e lattosio. Il latte Zymil è senza lattosio, ha soltanto l’1% di grassi, uno dei più digeribili, senza farmaci né antibiotici.

Studi scientifici hanno confermato che dosi anche minime di antibiotico assunte tramite i cibi possono danneggiare la flora intestinale e favorire il prolificarsi di batteri resistenti. E’ importante per chiunque mantenere la salute del microbiota, in particolare è essenziale per i bambini che devono consumare più latte rispetto agli adulti. Nell’età dello sviluppo, il calcio è essenziale per la crescita e la salute di ossa, denti, muscoli.

Uno studio condotto in Canada ha dimostrato che assumere latte con i cereali due volte al giorno riduce i livelli di zucchero nel sangue nel corso della giornata.

In pratica, il latte sarebbe indispensabile per combattere diabete e glicemia. Consumare ogni giorno elementi nutrienti scegliendo prodotti certificati e di qualità è la cosa giusta da fare per prevenire malattie croniche, specie per un alimento importante come il latte.