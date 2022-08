Glicemia alta, controlla la bocca: è proprio questo il primo segnale d’allarme | Sbrigati

Il diabete può portare sintomi alla bocca che non sospetteresti oltre che potere danneggiare l’intero corpo, manifestando diversi disturbi e malattie dentali.

Controllando la bocca ci si può allertare sull’insorgere della glicemia alta. Infatti, un caso su cinque di perdita dei denti è correlato al diabete.

Per la maggior parte delle persone affette da diabete, l’iperglicemia provoca livelli di zucchero nel sangue al di sopra dei seguenti valori target:

Superiore a 130 mg/dl a stomaco vuoto o prima dei pasti.

Superiore a 180 mg/dl, due ore dopo un pasto.

La glicemia alta o iperglicemia si verifica quando la quantità di insulina nel sangue è insufficiente o inefficace. Poiché il glucosio non può entrare nelle cellule a causa della mancanza di insulina, si accumula nel sangue e aumenta i livelli di zucchero nel sangue.

L’iperglicemia cronica, anche bassa, può portare a complicazioni a lungo termine quali ictus, cecità o insufficienza renale.

L’insorgenza dell’iperglicemia è generalmente asintomatica. È quindi necessario controllare regolarmente la glicemia.

I sintomi dell’iperglicemia includono affaticamento, sete, secchezza della bocca, minzione abbondante, nonché la visione offuscata e un’improvvisa perdita di peso.

Alcuni indicatori all’interno della bocca, sono in grado di mostrare la presenza o meno di un alto livello di zucchero nel sangue.

Proprio per questo è di fondamentale importanza essere capaci di identificare ogni segnale d’allarme proveniente dal nostro corpo, in modo da non peggiorare la situazione della nostra salute nel tempo.

Conoscere i sintomi per prevenire la glicemia alta

Il nostro comportamento e alcuni atteggiamenti, come la possibilità di soffrire di iperglicemia cronica anche bassa, sono modificabili.