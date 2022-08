“Baby Bonolis in arrivo”, notiziona: la famiglia finalmente si allarga | Paolo al settimo cielo

Un bebè è in arrivo in casa Bonolis e Paolo non potrebbe essere più felice. Vediamo se si sa già se sarà fiocco rosa o azzurro.

Paolo Bonolis è stato recentemente ospite del Maurizio Costanzo Show ed è al timone di Avanti un altro.

Paolo Bonolis prima di Sonia

Gli esordi nel mondo della televisione di Paolo Bonolis sono iniziati molti anni fa, quando lui aveva soltanto 19 anni. Iniziò in Rai per poi passare a Mediaset con il programma che lo ha reso famoso ovvero Bim Bum Bam.

Negli anni ’70, negli Stati Uniti, Paolo Bonolis conobbe la sua prima moglie: Diane Zoeller. I due convolarono a nozze nel 1983. Dalla loro unione nacquero Stefano e Martina. I due si separarono presto, alla fine degli anni ’80. A separarli, motivi di lavoro. Lei fa la psicologa negli States, collaborando con molte realtà educative. Oggi è legato a Sonia Bruganelli da oltre venti anni e con lei ha tre figli.

Bebè in arrivo

Il figlio dell’amato conduttore televisivo Stefano Bonolis è sposato con Candice Hansen. Il matrimonio tra i due è avvenuto qualche tempo fa e le foto hanno fatto il giro del web a causa della forsennata attività social della matrigna Sonia Bruganelli.

I due convolarono a nozze allo Chateau at Coindre Hall, ad Huntington, New York. Proprio lì, attualmente, Stefano vive con Candice che ha scelto di prendere il cognome del marito. Il suo è un nome assente dalla cronache rosa italiane ma che si è fatta conoscere per via del suo aspetto super sexy.

La donna porta dei lunghi capelli biondi che, a volte, ama tingere di svariati colori. I suoi occhioni sono languidi ma, a catturare l’attenzione, sono soprattutto le sue curve, incarnando il canone di bellezza che va di moda negli States.

Tutt’altro che timida, Candice adora mostrare il suo fisico su Instagram dove condivide anche foto di viaggi e di gatti oltre che selfie super bollenti. Proprio su Instagram Candice ha fatto sapere ai suoi followers e al mondo intero che è in dolce attesa del figlio di Stefano. Paolo Bonolis, dunque, diventerà nonno! Il conduttore italiano non può che essere più felice, la sua famiglia si allarga, di nuovo.