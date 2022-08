Addio Reddito di Cittadinanza, con la nuova riforma cambia tutto: chi rimane fregato

Sono circa 15 milioni i cittadini che usufruendo del Reddito di Cittadinanza si stanno domandando che fine farà la misura di sostegno dopo la crisi di governo in corso.

Cosa cambierà con il nuovo governo per il sostegno introdotta nel 2019 dal primo governo Conte? In molti attendono la risposta.

Addio Reddito di Cittadinanza?

L’idea di abolire il reddito di cittadinanza era stata spesso ventilata non solo da Giorgia Meloni leader del FdI, ma anche da Matteo Renzi. Tanto che era stato proprio il leader di Italia Viva ad informare di una raccolta di firme che fosse destinata a richiedere un referendum per abolire la misura di sostegno. Una raccolta che sarebbe dovuta partire nel mese di giugno. A quanto pare il destino del sussidio più chiacchierato di questa estate potrebbe essere segnato. Infatti sembra che se non verrà abolito grazie ad un referendum mai partito, il Reddito di Cittadinanza potrebbe subire un forte depotenziamento. Sono passati appena 4 anni, dal momento in cui è partita la la misura di sostegno ( l’unica forma di reddito minimo garantito che esiste in Italia), e il 2023 potrebbe vedere un cambio di rotta totale. Sembra essere in arrivo una norma la cosiddetta “spazza divani”, tesa a punire che i fannulloni, rei di intascare il reddito di cittadinanza e di non fare non nulla per trovare lavoro. In realtà, per ora si tratta solo di una norma suggerita dal centrodestra, che se dovesse mai concretizzarsi dovrebbe rappresentare una vera e propria restrizione al reddito di cittadinanza. Per quanto il reddito voluto dai grillini abbia molti estimatori ( e non solo tra chi lo percepisce) sono in tanti a vederlo come un mezzo capace di distorcere il mercato del lavoro. In molti danno al sostegno la responsabilità della frenata alla richiesta di lavoro, da parte dei giovani.

Una norma da rivedere

Come ha auto modo di sottolineare il presidente dell’INPS Pasquale Tridico, in realtà il reddito di cittadinanza è una misura molto importante e necessaria per le tantissime famiglie che se ne fossero private, verserebbero in condizioni estremamente disagiate. Tuttavia proprio l’estate tanto attesa ha portato a galla delle carenze di figure professionali, come hanno avuto modo d lamentare i ristoratori che si sono trovati con una penuria di camerieri.