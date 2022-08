Spaghetti al limone di Stefano De Martino, la ricetta ideale per l’estate: che bontà

Gli spaghetti al limone è un primo piatto di facile esecuzione, dal carattere gentile e dall’aroma inconfondibile.

Sono necessari solo quattro semplici ingredienti e una preparazione di meno di quindici minuti da fare in casa per una fresca cena estiva tra amici.

Spaghetti al limone di Stefano De Martino

Il successo di questa preparazione come la realizza Stefano De Martino, “gli spaghetti al limone” sta nel fatto di avere come ingrediente principe un agrume speciale, oltre al dover cuocere la pasta molto al dente e di passarla direttamente in padella.

Oltre a condividere la sua gioia per l’essersi ricongiunto con la showgirl Belen Rodriguez, Stefano De Martino che mostra le immagini di una coppia più unita e affiatata che mai, ci confida una delle sue ricette preferite: gli spaghetti al limone!

Semplici veloci e gustosissimi perché siamo davvero perfetti hanno bisogno di un ingrediente particolare il famoso “limone pane”. Si tratta di un limone formato extra large.

Si tratta di un frutto che diviene ogni giorno più raro, le sue origini sono in Campania. In parte simile a un cedro, il limone-pane si presenta con buccia esterna sottile ma nella parte bianca interna è spugnoso.

Vediamo allora cosa ci occorre per preparare in casa questo delizioso piatto estivo e come procedere passo passo alla sua realizzazione.

Ingredienti

uno spicchio di aglio,

burro q.b.,

limoni pane di Procida,

menta, quella da cucina (non quella per la preparazione dei cocktail) q.b.,

(non quella per la preparazione dei cocktail) q.b., pepe,

Pecorino,

Parmigiano q.b.,

sale q.b.,

farina q.b.,

olio extravergine di oliva q.b.,

latte q.b..

Preparazione degli spaghetti al limone

Per cominciare dovremo sbucciare il limone pane, si tratta di un agrume tipico di Procida. Lo si può riconoscere facilmente in quanto è molto più grande di un limone normale.

Tuttavia la buccia non va scartata in quanto in seguito si dovrà in parte tagliare alla julienne e in parte grattugiare.

Quindi va tagliato il limone restante in piccoli pezzi che dovremo immergere in acqua, pepe e sale, e infine mettiamo da parte a riposare.

A questo punto si spreme un limone normale per circa ogni 2-4 persone, quindi uniamo un cucchiaio di farina al succo, aggiungiamo un pizzico di sale, il pepe macinato fresco e il latte, e aiutandoci con una forchetta emulsioniamo gli ingredienti.

A parte prepariamo un trito di menta, deve essere del tipo da cucina non quella che viene di norma impiegata per la preparazione dei cocktail ( il sapore è diverso).

Quindi in una padella antiaderente mettiamo a soffriggere due cucchiai di olio a testa per ogni convitato e un po’ di burro (a piacere e secondo le persone possono essere da una a tre noci di burro), uniamo lo spicchio di aglio e la menta appena tritata.