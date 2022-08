“Non la vedrai per 1 anno”, la drastica scelta di Ilary Blasi dopo il divorzio da Totti: che legnata

Continua il silenzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due hanno ridotto i contatti e ora potrebbero non vedersi più per addirittura un anno.

Continuano i rumors su Ilary Blasi e Francesco Totti. Uno in particolare, che sta circolando nelle ultime ore, sta lasciando basiti non solo i fan della coppia ma l’intero pubblico televisivo.

Il silenzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Ormai lo sanno tutti. Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la separazione dopo tanti anni di matrimonio.

La loro relazione è terminata, nonostante la smentita di qualche mese fa. Dagospia sapeva da tempo della crisi di coppia, ma i due, conduttrice ed ex calciatore, avevano smentito.

A distanza di qualche mese, però, è arrivata la conferma. Ilary era addirittura andata in tv, da Silvia Toffanin, a parlare dell’accaduto e a lamentarsi dell’invadenza dei giornalisti, che, a detta sua, avrebbero fatto una “figura di mer*a”.

Eppure, dopo qualche tempo, la coppia ha annunciato la separazione, senza mai confermare le voci di allora. Nonostante il breve lasso di tempo e nonostante ora Francesco stia effettivamente con la donna che tutti sospettavano fosse la sua nuova compagna, Noemi Bocchi.

Di recente, il Pupone è stato avvistato mentre andava più volte a casa della donna, di notte, per poi lasciarla la mattina. La stessa figlia minore della coppia avrebbe ammesso di aver conosciuto i due figli della Bocchi.

Tutto ormai sembra confermato. Ilary e Francesco si sarebbero visti pochissimo in questo periodo, giusto per uno scambio di chiavi di casa della residenza dove attualmente vivrebbe Totti.

I due si vedono sempre meno e, secondo una fonte di oggi, potrebbero non vedersi addirittura per un anno. Scopriamo cosa sta succedendo.

Ora potrebbe non vederla per un anno

Come lanciato dal magazine The Pipol Gossip, Ilary Blasi avrebbe deciso di prendere le distanze dalla tv per un anno.

In base alla fonte, la conduttrice avrebbe scelto di tornare a mostrarsi in tv giusto in tempo per la prossima edizione de L’Isola dei famosi.

Non ci saranno apparizioni in talk show, come Verissimo, né altre dichiarazioni pubbliche. Ilary avrebbe deciso di non dire nulla sulla fine della sua storia con l’ex capitano della Roma e di non partecipare a nessuno spettacolo televisivo fino ad allora.

Per questo, Ilary e Francesco potrebbero non vedersi addirittura per un anno. Già i due non si vedono fuori dal mondo dello spettacolo, figuriamoci se la conduttrice neppure comparirà in tv.

Totti potrebbe perdere di vista la moglie, con cui ha trascorso gran parte della sua vita, per diversi mesi. I fan sono basiti e sperano che si tratti semplicemente di un brutto sogno.