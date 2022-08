Condizionatore, quanto può restare acceso: se superi il limite 150 euro in più in bolletta

In questi caldi mesi estivi, non c’è niente di meglio di una ventata di aria fresca del condizionatore, quando si rientra dalla porta di casa.

Ma non c’è niente di peggio di una bolletta dell’elettricità troppo alta o, peggio ancora, di una bolletta per la riparazione del condizionatore. È sicuro lasciare il condizionatore acceso tutto il giorno? È poi quanto è costoso in termini economici?

In molti ci si chiede se il condizionatore d’aria possa rimanere acceso giorno e notte senza spegnerlo. Il dubbio è comune perché si tratta di un elettrodomestico come tanti in casa.

Se guardiamo al consumo di elettricità, volendo restare nell’ideale non dovremmo. Infatti sebbene l’attrezzatura più moderna non consumi molto, è comunque un “apparecchio”, quindi consuma energia.

A causa dell’energia necessaria per l’accensione, un condizionatore d’aria può essere più efficiente se lasciato acceso, anche quando si esce per fare delle commissioni.

Solo quando è possibile lasciarlo spento per ore, come durante la giornata lavorativa o la notte, è sempre meglio spegnerlo. Altrimenti, basta regolare il termostato.

La verità è che il condizionatore, parlando in termini di funzionamento, non ha bisogno di “riposare” in un periodo considerato breve, come le 24 ore.

Il funzionamento degli apparecchi Split è paragonabile a quello di un frigorifero, in cui il compressore si spegne e si riaccende di tanto in tanto. Il suo costo incide mediamente circa 150 euro l’anno.