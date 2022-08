“Complimenti, bellissimo”, Romina Power mostra il suo grande amore: altro che Albano | FOTO

La famosissima cantante Romina Power mostra finalmente a tutti il suo grande amore proprio per lui, Al Bano ormai è storia del tutto passata. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto di chi si tratta effettivamente.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare della famosa cantante, la quale ha incuriosito ed attirato fortemente l’attenzione su di sé lasciando intendere una presunta notte di riavvicinamento con il noto cantane Al Bano. Tutto questo viene riportato appunto da diverse tesate giornalistiche, pare però che prima ancora che potesse in qualche modo scoppiare il putiferio mediatico il noto cantante ha smentito più volte pubblicamente questo chiacchiericcio. Si presume che il motivo della sua smentita sia principalmente legato ad una presunta crisi vissuta proprio con Loredana, ovvero la sua attuale compagna.

Romina ed il cantante hanno trascorso insieme gli anni più belli della loro vita, regalandoci emozioni uniche ed indimenticabili proprio attraverso le innumerevoli canzoni da loro stessi cantante. Dopo l’allontanamento però tutto è cambiato, entrambi hanno preso strade del tutto diverse e la magia che li circondava armoniosamente sembra essersi dissolta nel nulla.

Nonostante questo però il noto cantante ha affermato pubblicamente di voler ancora molto bene ed ha perfino ammesso che il suo amore per lei non avrà mai fine. Questo però non ha di certo cambiato le carte in tavola, seppur i due si siano riavvicinati per via delle esibizioni richieste dal pubblico, fra loro vi è una semplice amicizia.

Romina Power, dopo Al Bano confessa il suo amore per lui: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato in questo ultimo periodo lei ha incuriosito molti per via del chiacchiericcio. Pare però che lei stessa abbia deciso di sorprende tutti i suoi fan con uno scatto del tutto inaspettato. Negli ultimi giorni appunto ha deciso di pubblicare una foto che ritrae la persona più importante per lei, la quale ha sempre avuto un posto importante nel suo cuore. Stiamo indubbiamente parlando di suo padre, ovvero Tyrone Power.

Purtroppo lui l’ha lasciata troppo presto ma nonostante questo il suo ricordo continua a consolarla. Nella foto pubblicata si vede il famoso Tyrone ha aggiunto una descrizione particolarmente singolare. “Una bella foto di mio padre. Mi piacciono quelle foto dove è naturale. Non posate.”. Queste sono le sue parole, le quali hanno letteralmente commosso molti suoi fan. Questo ultimi hanno deciso di complimentarsi con lei ricordandolo in modo spettacolare.