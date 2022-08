Cipolla sul comodino, lo stanno facendo tutti prima di andare a dormire: ti mette in salvo

Per quanto riguarda le sue vitamine e minerali, prova buone dosi di vitamina C, potassio, calcio e fosforo, nonché un’alta percentuale di cromo elemento in traccia e piccole quantità di zolfo, bromo, cobalto, rame, magnesio, silicio e zinco.

Sebbene ci siano numerosi tipi di cipolla in tutto il mondo, alcuni dei più comuni che si possono trovare in Occidente sono:

Cipolla sul comodino

I medicinali di cui disponiamo oggi fino a pochi anni fa, erano impensabili, ma dobbiamo comunque non esagerare nell’assumerli in modo indiscriminato e senza la prescrizione del nostro medico.

Per questo motivo e quando si tratta di un malanno di lieve entità come un banale raffreddore, ci si dovrebbe rivolgere ad esempio a dei metodi naturali, come la cipolla.

Un motivo per comprendere come mai in tanti dormono con una cipolla sul comodino tutta la notte per far passare il raffreddore e la tosse sono le sue proprietà antinfiammatorie e, soprattutto, antibatteriche e questo semplicemente aprendola in due parti.

In tal modo si avrebbe modo di far sprigionare nell’aria le sue proprietà curative e inoltre si depurerebbe l’aria della stanza, allontanando da noi i sintomi che ci affliggono.

Le proprietà antisettiche e mucolitiche dei componenti dello zolfo, insieme all’azione antinfiammatoria della quercetina, la rendono efficace contro problemi respiratori come raffreddori, bronchiti e asma.

Dunque perché non avvalersi di un noto rimedio popolare contro la tosse e lasciare che una cipolla tagliata a metà sul comodino ci restituisca un sollievo da un banale raffreddore!