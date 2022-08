“Ci divorziamo”, la Lecciso a cuore aperto: eppure sembrava vero amore | È tutto finito

Loredana Lecciso, una delle showgirl più amate e conosciute del mondo dello spettacolo italiano. Per anni è sempre stata al centro dei gossip a causa della sua tormentata vita privata. Ancora oggi, fa ancora molto discutere la sua storia d’amore con Albano Carrisi.

Albano e Loredana Lecciso, rappresentano una delle coppie più amate e note del mondo dello spettacolo italiano. La loro storia d’amore è sempre stata composta da pettegolezzi, drammi e passioni. Da ben 22 anni che sono innamorati, la loro storia d’amore è stata una delle più discusse.

Ancora oggi si parla di loro e in una recente e lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo la soubrette pugliese si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto che non piacerà affatto ai milioni di fan della coppia. Questo spiega il motivo per il quale i due non siano mai convolati a nozze: scopriamo cosa ha rivelato.

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi: 22 anni d’amore

All’inizio nessuno credeva alla storia d’amore tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Ma la coppia è riuscita a superare ogni ostacolo. Non dimentichiamo la clamorosa differenza d’età che ancora oggi fa molto discutere.

Tra i due non ci fu un vero e proprio colpo di fulmine, ma dal loro primo incontro fuori la scuola delle loro rispettive figlie, era già scattata un’intesa incredibile. Ma nel corso degli anni tra Al Bano e Loredana non fu tutte rose e fiori, infatti, hanno attraversato periodi di crisi.

Dal loro amore sono nati due figli, ma la coppia non è mai convolata a nozze. In una recente intervista che ha rilasciato la showgirl, ha parlato della loro situazione e a quanto pare non procede come i fan speravano: scopriamo cosa è accaduto.

Albano Carrisi: il terribile divorzio

Dopo il lungo matrimonio con Romina Power, Albano non si è mai risposato. Eppure al suo fianco c’è la donna che ama da oltre 22 anni. Ma il cantautore pugliese, ha sempre ammesso che la separazione con la sua prima moglie lo ha fatto molto soffrire:

“Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio”

All’inizio, Loredana non accettava questa cosa, infatti, in un’intervista al Settimanale Nuovo si è lasciata andare ad una rivelazione scottante, ovvero: “Qualche anno fa mi mancava il matrimonio.” Ma ora la situazione è cambiata, perché la nota showgirl è sulla stessa linea di pensiero del suo compagno.

Non hanno bisogno di una cerimonia per essere uniti, oramai il loro rapporto è forte e solido. Quindi, niente matrimonio, un grande dispiacere per i loro fan. Ma l’importante è che loro storia d’amore proceda a gonfie vele come sempre.