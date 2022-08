Carta stagnola nel forno, lo fanno tutti: risparmi un mucchio di soldi a fine mese

Ecco perché dovreste mettere la carta stagnola nel forno. Questo metodo incredibile siamo sicuri che vi farà risparmiare un sacco di soldi.

Continuate a leggere per scoprire questo metodo rivoluzionario che solo in pochi conoscevano e che eppure vi farà risparmiare tantissimo denaro.

Come usare la carta di alluminio

L’alluminio è un ottimo alleato in cucina. Non c’è dispensa in cui non lo troviamo, ma nonostante questa onnipresenza, è molto importante ricordarne le caratteristiche in modo da utilizzarlo correttamente e sfruttarne tutte le potenzialità.

Il fatto iniziale e fondamentale che dovresti sapere è che ha due facce diverse con proprietà anche diverse. Il lato opaco è responsabile dell’assorbimento delle temperature esterne, mentre il lato lucido fa il contrario, cioè respinge le temperature che provengono dall’esterno.

Il foglio di alluminio è molto versatile, quindi dagli più opportunità fuori dalla cucina con questi suggerimenti.

Usalo sui cassetti della cucina: è facile da pulire con una spugna umida e aiuterà a riflettere la luce negli angoli bui di un mobile.

Pulisci i tuoi gioielli d’argento: fodera un vassoio di plastica con un foglio di alluminio (lato lucido verso l’alto) e posiziona i pezzi d’argento all’interno. Versa ¼ tazza di bicarbonato di sodio in un litro di acqua bollente. Mescolate e lasciate in ammollo per 10-15 minuti, fatto, l’argento tornerà a brillare! Puoi anche usarlo con i tuoi gioielli.

Pulisci la griglia: una pallina di foglio di alluminio rimuove rapidamente gli avanzi bruciati del barbecue. Strofina attraverso le griglie e il gioco è fatto. Fa lo stesso lavoro su pentole che sono state lasciate con resti bruciati (quelli che non sono teflon).

Stira i vestiti più velocemente: il foglio di alluminio riflette il calore. Metti un foglio sul fondo del ferro e questo appianerà le rughe un po’ più velocemente.

Affila le forbici: usa i pezzi di alluminio avanzati e piegali in più strati. Fai circa sette o otto passaggi di taglio e vedrai quanto sono affilate le tue forbici.

Ecco perché, però, è efficace anche con il forno.

Perché mettere la carta stagnola nel forno

Ci sono delle ragioni per le quali dovreste sempre usare della carta stagnola con il vostro forno e no, non hanno nulla a che vedere con la cottura dei cibi.

La carta stagnola, infatti, può apportare numerosi benefici al vostro forno e può essere usata per tante soluzioni.

Una, in particolare, è quella che vi aiuterà a pulire efficacemente il vostro forno.

La prima cosa che dovete fare è appallottolare una pezzo di carta di alluminio e passarlo su tutte le parti del forno, specialmente quelle dove lo sporco è più ostinato e incrostato.

Se notate che la stagnola è troppo aggressiva, potete inumidirla un po’ con un po’ di olio d’oliva o con un detergente leggero.

Siamo sicuri che otterrete l’effetto che speravate. Conoscevate già questa soluzione incredibile? Fatecelo sapere!