Bustina di tè nelle ciabatte per tutta la notte, perché ora lo stanno facendo tutti: incredibile

Ecco perché anche voi dovreste mettere una bustina di tè all’interno delle vostre ciabatte e lasciarla lì a lavorare tutta la notte.

Continuate a leggere per scoprire gli enormi poteri di una bustina da tè all’interno delle vostre ciabatte.

Dove conservare la bustina di tè

A differenza degli amanti del caffè, che necessitano di accessori diversi per preparare la loro bevanda preferita, gli amanti del tè e degli infusi devono solo avere le bustine dei loro gusti preferiti in ordine in uno spazio cucina.

Ecco perché bisogna sapere quali sono i migliori organizzatori per riporre le bustine di tè in modo comodo e ordinato. Naturalmente, tenendo sempre presente che i modelli scelti hanno stile e si abbinano bene alla vostra decorazione.

Le scatole in legno di bambù o di altri tipi sono un accessorio classico e funzionale per riporre le bustine di tè. Sono perfette per gli amanti dei design rustici e constano di vari divisori. Sono dotati di coperchi trasparenti o meno e offrono un’apertura completa per un facile accesso al contenuto. Alcuni dispongono anche di una serratura in metallo per riporle senza il rischio di aprire accidentalmente la cassa.

Se quello che state cercando è la praticità per accedere facilmente alle vostre bustine per infusione, esistono contenitori che permettono che dalla parte inferiore di ogni spazio si possano estrarre comodamente le bustine di tè. Ogni scomparto ha una capacità fino a 40 sacchetti e una cornice nella parte superiore per identificare quale sapore si trova in ogni colonna.

Per coloro che preferiscono conservare le bustine di tè nei cassetti o sugli scaffali, esistono dei vassoi in plastica trasparente con sei scomparti per separare i diversi gusti. La maggior parte dispone inoltre di maniglie in entrambe le estremità per agevolare gli spostamenti.

Oltre che usarle per piacere e per tutti i benefici che apporta al vostro corpo, dovete sapere che potete usare le bustine da tè per profumare gli ambienti e gli indumenti. Ecco che di seguito vi sveliamo come!

Perché dovreste metterla nelle vostre ciabatte

Non tutti lo sanno, ma ogni bustina di tè ha il suo aroma particolare, che può trasmettere a qualsiasi superficie in cui si trovi.

Molte persone, ad esempio, usano il tè per profumare le scarpe. Tutto quello che dovrete fare è procurarvi una bustina di tè dell’aroma che più preferite e inserirla all’interno delle vostre ciabatte.

A quel punto lasciate che il tè agisca durante tutta la notte. Al mattino seguente siamo sicuri che le vostre ciabatte profumeranno di fresco e di pulito.

E voi avevate mai usato la strategia della bustina del tè per profumare le vostre scarpe? Fatecelo sapere!