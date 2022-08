Aspirina in frigo, lasciala di notte: accade un fatto straordinario | Mai risparmiato così tanto

Tutti i medicinali andrebbero riposti in un luogo fresco e asciutto, sempre al riparo dal sole. In questo modo eviteremo qualsiasi alterazione.

Inoltre devono essere conservati nella loro confezione originale perché questo ne garantirà la validità fino alla data indicata sull’etichetta del prodotto.

Un farmaco scaduto può essere meno efficace e, in alcuni casi, essere tossico.

Esistono medicinali, come i colliri e alcuni sciroppi e sospensioni che si preparano in casa, che devono essere consumati prima di un certo periodo di tempo, quindi è consigliabile annotare la data di apertura sulla confezione stessa.

Può sembrare ovvio, ma devi assicurarti che i tuoi medicinali non siano alla portata dei bambini o degli animali domestici.

Ricorda che le menti curiose possono essere determinate a entrare in qualcosa che non dovrebbero, quindi le tue medicine non dovrebbero essere facilmente accessibili.

Potrebbe anche essere una buona idea chiudere a chiave l’armadietto dei medicinali se ci sono bambini molto piccoli in casa.

Oltre a pensare a dove sono conservati i tuoi medicinali, devi pensare a cosa contengono. È meglio classificare i tuoi medicinali in una scatola divisa o in scatole separate invece di gettarli tutti in un unico cestino.

Ciò significa che puoi aiutare a prevenire la cattiva gestione dei farmaci e tenere traccia delle date di scadenza dei tuoi medicinali.

Inoltre, alcuni medicinali una volta aperti, potrebbero richiedere la refrigerazione, quindi è opportuno leggere sempre l’etichetta e il foglietto illustrativo per sapere come conservarli correttamente dopo l’apertura e/o la preparazione.

Se il medicinale non ha bisogno di stare al freddo, non deve essere conservato in frigorifero poiché così facendo non sarà meglio conservato.