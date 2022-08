Yogurt, pochissimi si salvano: questi non portarli mai a casa | Metti il ‘veleno’ in frigo

Lo yogurt un alimento ricco, sano e nutriente, ma spesso ad alto contenuto di zuccheri, coloranti e dolcificanti. Occhio all’etichetta nutrizionale!

Buono, gustoso, cremoso e benefico per la salute dell’organismo umano: stiamo parlando dello yogurt, ci aiuta a mangiare sano ed equilibrato. Alimento ricco di calcio, proteine e di probiotici, lo yogurt è un alimento amato sia dai grandi che dai piccini e aiuta a regolarizzare il buon funzionamento della flora intestinale.

Purtroppo, bisogna prestare massima attenzione all’etichetta nutrizionale di questo alimento: secondo una ricerca condotta dalla School of Food Sciences and Nutrition dell’Università di Leeds, la maggior parte degli yogurt presenti in commercio sono pieni di zucchero, dolcificanti e coloranti. Meno del dieci percento degli yogurt reperibili nei banchi frigo dei supermercati e degli alimentari sarebbero sani e poveri di zuccheri.

Yogurt: un alimento sano e nutriente, ma occhio all’etichetta nutrizionale!

Lo yogurt è un’ottima fonte di proteine nobili, vitamina C, calcio, potassio, vitamina A e fermenti lattici che consentono di riequilibrare la flora batterica. Si tratta di un alimento che può essere consumato a colazione, a metà mattinata, a merenda ed in ogni momento della giornata come rompi digiuno. Oltre al bianco, in commercio è possibile acquistare yogurt con tanta frutta fresca, cereali, cioccolato e semi.

Un recente studio condotto dalla School of Food Sciences and Nutrition dell’Università di Leeds ha analizzato oltre 900 yogurt disponibili nei banchi frigo dei supermercati britannici e di confrontare i valori nutrizionali.

Lo studio ha raggruppato otto categorie di prodotti: la maggior parte dei prodotti commercializzati sono troppo addizionati di conservanti, coloranti e zuccheri. Solo il 9% degli yogurt analizzati sono poveri di zuccheri e sono adatti anche ai bambini ed agli anziani.

Yogurt con troppi zuccheri, dolcificanti e conservanti: quali sono i rischi per la salute?

Consumare yogurt troppo addizionati di zuccheri, aromi, dolcificanti e conservanti contribuisce ad incrementare il rischio di obesità, lo sviluppo di carie e di diabete. Il consumo eccessivo di zuccheri può contribuire all’aumento del glucosio nel sangue con conseguente rischio di diabete.

Un recente studio ha dimostrato che troppo zucchero compromette la concentrazione del cervello, cagiona emicrania ed appannamento mentale, contribuisce all’incremento di fame eccessiva, all’aumento di peso, al cattivo sapore in bocca, ai disturbi dermatologici (acne), all’infezioni del tratto uro-genitale e fare spesso tanta pipì.

Per ottimizzare la conservazione degli yogurt, la maggior parte delle aziende lattiero-casearie utilizza i conservanti: si tratta di sostanze chimiche utili a contrastare il deterioramento dei cibi. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’utilizzo di nitrati e nitriti come additivi possono contribuire ad incrementare il rischio di insorgenza di cancro allo stomaco.