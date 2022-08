Totti con Noemi e Ilary col migliore amico del Pupone, gossip esplosivo: lei si vendica così

Secondo un ultimo gossip, Ilary Blasi sarebbe in compagnia di un amico di Totti mentre lui è in vacanza con noemi. Ecco l’ultima indiscrezione.

Tornata in Italia dopo un viaggio in Tanzania assieme ai suoi figli e ad una delle sue sorelle, Silvia, Ilary Blasi è stata avvistata a Sabaudia ma sembra che la donna abbia già trovato un nuovo amore tra i conoscenti del suo ex marito.

Mentre Francesco Totti è stato avvistato alle Terme dei Papi, la conduttrice ha passato del tempo nel litorale laziale assieme alla sua famiglia dove ha festeggiato l’anniversario di matrimonio dei suoi genitori.

Ilary Blasi e l’amico di Totti per cui avrebbe perso la testa

Ed è proprio a Sabaudia che sembra ci sia stato uno scambio di testimone per quanto riguarda le chiavi della villa tra Ilary e Totti ma secondo alcune fonti il loro incontro è stato molto freddo e i due si sono scambiati poche parole.

L’ex calciatore, è stato avvistato assieme alle sue due figlie Chanel e Isabel nel luogo dove fino tempo fa è stata Ilary, mentre suo figlio Cristian al momento non è presente ma sembra che raggiungerà suo padre per la meta esotica in cui Totti porterà i suoi figli.

Secondo quanto riportato da il sussidiario, Ilary Blasi è tornata a Roma e a darle sostegno per il momento che sta vivendo ci sono le sue sorelle, ma pare che a confortarla ci sia già un altro uomo.

Mentre, sul settimanale Chi, impazza la notizia che vede Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più vicini. Addirittura sembrerebbe che quest’ultima abbia affittato una casa a Sabaudia a pochi metri di distanza da quella di Totti per trascorrere le vacanze assieme a sua figlia.

Secondo il settimanale, ci sarebbe da parte dell’ex calciatore, l’idea di allargare la famiglia e di far conoscere i propri figli con quelli dell’ipotetica sua nuova compagna per far si che vivano tutti quanti in armonia.

E se Totti sembra non farsi più problemi riguardo l’esporsi sulla sua presunta relazione con la Bocchi, Ilary Blasi invece, sembra stia nascondendo qualcosa che però è stato rivelato da una fonte a lei vicina.

Il settimanale Nuovo, rivela che il motivo per cui Ilary Blasi si mostra felice e sorridente nelle storie di Instagram, non sarebbe legato al fatto che vuole non vuole passare come una moglie tradita e vuole far vedere un lato forte di se ma bensì sia dovuto ad un nuovo uomo.

Il nome di questo nuovo uomo però non è stato rivelato ma la fonte rivela che si tratta di una persona molto vicina a Francesco Totti e che è un suo carissimo amico che conosce da molto tempo.

L’indiscrezione del settimanale

La persona più vicina a Francesco Totti che in questi giorni si è esposta molto di più rispetto le altre è Alex Nucelletti ma c’è da escludere la possibilità che sia lui dato che è stato fortemente criticato da parte di Melory Blasi.

La sorella di Ilary, infatti dopo alcune sue dichiarazioni ha accusato sui social, senza fare il suo nome ma facendo capire che il post fosse riferito a lui, che molte persone stanno parlando solo perché stanno speculando sulla vicenda per far parlare di loro.

Inoltre, Nuccelletti, intervistato all’interno del programma Estate in diretta, aveva confermato che secondo lui il motivo della separazione tra Totti e Ilary è dovuta per altri motivi e che non c’è nessun terzo incomodo.

Al momento però sono trapelate tante versione riguardo il loro divorzio e nessuno sa quale sia la verità dato che entrambi hanno deciso di tacere sulla vicenda e di non rivelare i motivi che gli hanno spinti a questo gesto.

Quindi anche la voce dell’invaghimento di Ilary per un caro amico di Totti va presa con le pinze dato che si tratta di un’indiscrezione non confermata.