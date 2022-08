“Sono rimasti in 2”, incredibile colpo di scena tra i canti de Il Volo: tremano tutti i fan

Il Volo è il trio italiano più famoso e amato di sempre. Loro sono due tenori Ignazio Boschetto e Piero Barone, il baritono invece è Gianluca Ginoble. Nelle scorse ore, è accaduto un vero colpo di scena, non è mai accaduto prima: scopriamo di più.

Il Volo, il trio apprezzatissimo e conosciuto in tutto il mondo, infatti, non solo sono amati nel nostro Paese ma anche all’estero. I due tenori Ignazio Boschetto, Piero Barone W il baritono Gianluca Ginoble sono molto seguiti sui social. Nelle scorse ore, i fan del gruppo hanno notato un dettaglio clamoroso in un post che hanno condiviso.

Non ci crederete mai, ma non accadeva da anni. Un colpo di scena che ha lasciato milioni di persone a bocca aperta. Siete curiosi di capire cosa è accaduto? I cantanti de Il Volo stanno facendo tremare i fan: scopriamo di più.

Il Volo: il trio inseparabile

Il Volo è un trio italiano composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Tre ragazzi dalla voce incredibile che sono nati dall’idea del famoso regista, Roberto Cenci. Hanno esordito nel 2009 a “Ti lascio una canzone“. Con il loro talento hanno conquistato il pubblico in pochissimo tempo.

Grazie alla trasmissione di Antonella Clerici, la loro carriera ha avuto una svolta incredibile, raggiungendo un successo a livello mondiale. Sono famosissimi soprattutto in America. Si sono esibiti nei palchi più famosi di tutto il mondo.

Proprio per questo, i tre cantanti sono seguitissimi anche sui social. Una fama assurda, infatti, milioni di fan li seguono quotidianamente e non si perdono nemmeno una foto. Ma nelle scorse ore Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, hanno attirato l’attenzione per un dettaglio davvero sconvolgente: scopriamo cosa è accaduto.

Il Volo, il colpo di scena che fa tremare i fan

Il Volo, tre voci che si uniscono perfettamente, ma anche tre ragazzi che si vogliono bene, legati da un rapporto molto profondo. Nel corso della loro carriera non li abbiamo mai visti divisi. Ma nelle scorse ore è accaduto il colpo di scena che nessuno si aspettava. Cosa è successo? Scopriamolo.

In questo periodo Il Volo è in tour in giro per il mondo. Gianluca Ginoble, poco fa, ha condiviso uno scatto insieme a Ignazio Boschetto dove hanno annunciato il loro arrivo in Giappone. L’assenza di Piero Barone ha provocato molta preoccupazione. Addirittura, un utente ha scritto: “Ma sono rimasti in 2?”.

Non capita di vederli separati, proprio per questo i loro fan si sono preoccupati. Non sappiamo perché il tenore non abbia partecipato allo scatto, ma dopo questa polemica sicuramente non accadrà più.