Panico a Forte dei Marmi, dove un suv ha travolto parte di uno stabilimento

A Forte dei Marmi, nota località marittima di villeggiatura in provincia di Lucca, un suv ha parte del famoso stabilimento Bagno Piero.

La tragedia, fortunatamente solo sfiorata, è avvenuta intorno all’ora di pranzo di oggi, in un momento in cui lo stabilimento era pieno di persone.

Panico a Forte dei Marmi

La località di Forte dei Marmi è una delle mete turistiche più apprezzate e note non solo in Italia ma anche all’estero. Si affaccia sul Mar Ligure e ogni anno richiama moltissime persone nei suoi numerosi lidi.

Uno di questi è il famosissimo Bagno Piero, uno dei più frequentati, che oggi è stato teatro di una vicenda terribile.

Secondo quanto ricostruito, intorno all’ora di pranzo, una donna alla guida di un Range Rover ha sfondato la struttura del Bagno Piero disseminando il panico fra i presenti.

Si tratta di uno stabilimento molto frequentato da turisti di ogni genere, dai ragazzi alle famiglie ma anche luogo di incontro di imprenditori e vip.

Per fortuna, il suv non ha provocato morti né feriti, tutti sono riusciti a mettersi in salvo ma i danni allo stabilimenti sono stati importanti.

Anche l’auto ha riportato delle conseguenze, infatti è letteralmente distrutta nella carrozzeria e nel vetro anteriore.

Gli agenti hanno visionato le telecamere di sorveglianza per ricostruire i momenti di questo incidente, descritto dai testimoni come un momento di vero terrore anticipato da un ‘boato tremendo’.

La dinamica

I Carabinieri stanno indagando su quanto avvenuto e si stanno occupando di ascoltare i testimoni, i quali sono ancora scioccati ma non hanno riportato lesioni.

Secondo quanto ricostruito finora, la donna era alla guida del mezzo e a un certo punto avrebbe perso il controllo, entrando a grande velocità nello stabilimento, distruggendo parte della zona delle cabine e una tettoia, terminando la corsa sulla spiaggia.

Anche la donna, dopo essere stata mediata dai soccorritori del 118, è molto scioccata e ha raccontato alle forze dell’ordine che stava attraversando l’incrocio sul lungomare di Forte dei Marmi proprio nella zona vicino a Bagno Piero.

Purtroppo, invece che premere il freno ha premuto l’acceleratore e il suv ha cominciato la sua folle corsa, che poteva finire in tragedia ma miracolosamente così non è stato.

Solo panico e tanta paura fra i bagnanti e per l’automobilista, l’unica che ha riportato ferite lievi.

Gli operatori del 118 sono giunti sul posto e l’hanno medicata, per poi trasferirla in ospedale per ulteriori accertamenti, ad ogni modo non corre alcun pericolo ma è ancora scossa.