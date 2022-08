Nuovo bonus 7500 euro, SENZA Isee: boato di domande in tutta Italia | Scade a breve

Ecco tutto quello che dovreste sapere sul Nuovo bonus 7500 euro, un’agevolazione che tutti gli italiani vorrebbero ricevere.

Buone notizie per gli italiani, o almeno per quelli che appartengono a una categoria specifica. Finalmente arriva una nuova agevolazione pensata soprattutto per le famiglie che vivono in condizioni di disagio.

Che aspettate? Non vi resta che continuare a leggere per scoprire tutto su questo Nuovo bonus 7500 euro che cambierà la vita di molte famiglie italiane.

In arrivo un nuovo bonus da 7500 euro per le famiglie

In questo periodo di crisi, gli italiani sono sempre alla ricerca di incentivi e di aiuti pensati per loro dallo Stato italiano. In base alle ultime informazioni, l’Italia è lo Stato dei bonus!

Ce ne sono per tutte le esigenze. E menomale che è così, perché sono tantissimi i cittadini che conducono uno stile di vita che necessiterebbe di una revisione.

In questi giorni non si fa altro che parlare di questo bonus che dovrà aiutare le famiglie con un beneficio fino a 7500 euro!

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pensato a quest’agevolazione per tutte le famiglie con un ISEE inferiore ai 30.000 euro.

L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie e di agevolare il passaggio da auto a diesel e a benzina a quelle elettriche o ibride.

L’incentivo in questione, infatti, riguarderà l’acquisto dell’automobile. Scopriamo tutti i dettagli su questo nuovo decreto in fase di introduzione e, in particolare, quali sono i modelli di auto che si possono acquistare con questo beneficio.

Ecco quali sono i requisiti e per quali auto vale

Quest’incredibile beneficio pensato dallo Stato italiano per l’acquisto dell’auto elettriche, ibride e plug-in sta facendo sognare gli italiani.

Ecco nel dettagli per quali automobili varrebbe:

Auto completamente elettriche: il beneficio pensato va dai 3.000 ai 5.000 euro + extra sconto fino a 4.500 euro. Si parla di cifre fino ai 7.500 euro in caso di rottamazione;

il beneficio pensato va dai 3.000 ai 5.000 euro + extra sconto fino a 4.500 euro. Si parla di cifre fino ai 7.500 euro in caso di rottamazione; Auto ibrida o plug-in: l’agevolazione pensata è tra i 2.000 e i 4.000 euro + extra sconto fino a 3.000 euro. Anche in questo caso la cifra può arrivare fino ai 6.000 euro in caso di rottamazione.

A quanto pare, il requisito principale è che la famiglia che ne vuole beneficiare abbia un reddito annuo di meno di 30 mila euro. Inoltre, per arrivare alla cifra di 7500 euro di bonus, dovrebbe completare una rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 5.

Cosa ne pensate? Non vedete l’ora di saperne di più su questo bonus che potrebbe aiutare la vostra economia e il pianeta? Fateci sapere se siete pronti per l’acquisto di una nuova auto e continuate a seguirci per scoprire quando il decreto entrerà in vigore e quanto tempo avete per inviare la vostra richiesta.