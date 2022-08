Muschio e muffa nei pavimenti, altro che detersivi: con 1 euro te ne liberi definitivamente

By

Muschio e muffa nei pavimenti del proprio giardino o balcone: ecco il rimedio naturale ed economico che consente di risolvere il problema definitivamente.

Muschio e muffa nelle fessure dei pavimenti? Con l’umidità e l’acqua stagnante è facile che le alghe, il mischio, le muffe ed i licheni crescano e colonizzino i nostri pavimenti, in particolare quelli esterni dei terrazzi e balconi.

Come eliminare il muschio e la muffa che cresce e prolifera indisturbato? Non sempre i detersivi e i prodotti chimici sono la soluzione migliore per risolvere questo problema. Ci sono validi rimedi naturali efficaci che con pochi euro è possibile risolvere definitivamente.

In questo articolo ti vogliamo spiegare come puoi rimuovere il muschio che si annida tra le fessure del pavimento o che invade i muretti della tua casa. Si tratta di un rimedio naturale, green ed economico: qualche ingrediente potresti averlo già in dispensa.

Continua a leggere e scoprirai come dire addio alla muffa ed al muschio che colonizza il tuo pavimento.

Muffa e muschio nel pavimento: quali sono le cause?

Il muschio e la muffa prolifera dalle spore trasportate dal vento e dall’acqua. In particolare, il muschio non può formarsi nelle zone dove crescono le piante sane. Il muschio colonizza i terreni indeboliti e quelli dove c’è un ambiente umido.

Le pavimentazioni che sono soggette ad essere inzuppate dagli irrigatori sono maggiormente a rischio di formazione del muschio. Anche le zone ombreggiate incoraggiano la proliferazione delle spore.

I terreni con scarsi livelli di nutrienti sono maggiormente a rischio di formazione dei muschi. Anche la stessa muffa prolifera nelle zone umide, poco ventilate e dove si forma la condensa superficiale.

Muffa e muschio nel pavimento: quali sono i rimedi naturali per rimuoverli?

Spesso e volentieri preferiamo ricorrere all’acquisto di detersivi e di prodotti chimici per risolvere un problema, ma non sempre è il metodo più efficace e più economico in assoluto.

Come rimuovere la muffa ed il muschio nel pavimento senza dover spendere troppi soldi? Esistono validi rimedi naturali che sono considerati green e sono economici. Ecco quali sono.

Sale grosso

Chi di noi non conserva nella propria dispesa una scatola di sale grosso? È facile reperirlo ed è un prodotto economico. Ha proprietà rilassanti, antimicotiche, antibatteriche e antinfiammatorie. Basta spargerne un po’ sulla pavimentazione danneggiata dal muschio e dalla muffa e strofinare le fessure con l’ausilio di uno spazzolino per i denti. Dopo aver strofinato a lungo, è bene risciacquare il pavimento con un po’ di acqua.

Aceto

Altro valido rimedio che consente di eliminare e disinfettare il pavimento ricoperto dal muschio e dalla muffa è l’utilizzo di una soluzione acquosa e aceto. Reperire un po’ di aceto della propria dispensa non sarà affatto difficile ed oneroso.

Anche in questo caso basterà versare la soluzione sul pavimento e strofinare con una spazzola le fessure per rimuoverle e disinfettarle.