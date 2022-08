Eros Ramazzotti, frecciatina al veleno ad Angiolini: il gesto è inaspettato | VIDEO

Non è la prima volta che Eros Ramazzotti lancia una velata frecciatina sui social al nuovo compagno della sua ex moglie, Giovanni Angiolini. Il noto cantante ci è andato giù pesante, lasciando migliaia di fan a bocca aperta per ciò che ha detto: da non credere.

Eros Ramazzotti, uno degli artisti più amati e noti del panorama musicale italiano. La sua è una carriera costellata da grandi successi, ma il celebre cantante è stato spesso la centro dei gossip a causa della sua vita privata, soprattutto per via della sua storia d’amore con Michelle Hunziker.

Alcuni fan, sperano in un ritorno di fiamma. Ma dobbiamo precisare, che Eros sembrerebbe molto geloso degli uomini della conduttrice italo – svizzera, dato che nelle scorse ore ha lanciato una vera e propria frecciatina, al noto compagno della Hunziker e non è la prima volta: scopriamo cosa è accaduto, lo ha annientato davanti a tutti.

Eros Ramazzotti, geloso di Michelle? La verità

Eros e Michelle sono stati una delle coppie più amate e discusse degli ultimi anni. Il loro amore ha fatto sognare milioni di persone, ma dopo diversi anni è arrivata la drammatica separazione che ha lasciato tutti senza parole.

Entrambi hanno voltato pagina, infatti, negli anni successivi Eros si è sposato con Marica Pellegrinelli, dal loro legame sono nati due figli. Anche Michelle si è risposata, con Tomaso Trussardi ed è ridiventata mamma di due splendide bambine.

Ma i fan sospettano che il noto cantante sia ancora molto geloso della sua ex moglie, dato che sui social diverse volte ha lanciato delle velenose frecciatine, prima a Trussardi e poi a Giovanni Angiolini: scopriamo di più.

Eros Ramazzotti, la clamorosa frecciatina | VIDEO

Già in passato Eros Ramazzotti ha asfaltato pubblicamente Tomaso Trussardi sui social, perché il noto imprenditore di moda è stato beccato con l’ex moglie del cantante, Marica Pellegrinelli, durante la sua festa di compleanno, dato che sono sempre stati molto amici.

L’artista, in una storia Instagram ha cantato il ritornello di una celebre canzone ‘povero gabbiano’ modificando il testo: “POVERO GABBIANO, PER LUI NE HA PERSE DI COMPAGNE”.

Sentite anche voi il rumore delle frecciatine?🤣✈ pic.twitter.com/Oymqd5Vm07 — Ginevra (@Ginevracasalin) August 5, 2022

Stavolta, dopo il gossip sulla presunta gravidanza di Michelle, Eros è ritornato sui social e filmando il personal trainer, l’uomo ha detto: “E’ tornato il povero gabbiano”. Per alcuni utenti del web, si tratta di una chiara ed evidente frecciatina al nuovo compagno della sua ex moglie, dato che sono trascorse poche ore dal gossip che parla dell’arrivo di un “baby Angiolini.”