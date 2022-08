“Con te non ci vengo”, il cuore del pupone in mille pezzi: ha preferito Mamma Ilary

Ormai sono trascorsi diversi mesi dalla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti e come ogni genitore separato, il suo unico obiettivo deve essere quello di pensare al benessere psichico dei figli. In questo momento la loro famiglia sta attraversando un periodo molto difficile.

Dopo 22 due anni di amore e tre figli, il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi si è concluso ufficialmente il 12 luglio 2022, attraverso un comunicato. Milioni di fan della coppia sono rimasti davvero sconvolti dal terribile annuncio che ha lasciato a bocca aperta l’intero mondo del gossip.

Da pochi giorni, Ilary Blasi insieme a sua sorella Silvia e ai suoi tre figli, è volata fino in Tanzania per un viaggio rilassante, lontana dai pettegolezzi e dai paparazzi. Cristian, Chanel ed Isabel ora sono tornati a Roma, era già tanto tempo che i tre non trascorrevano del tempo con loro padre. Ora sarà il momento di andare in vacanza con lui? Scopriamo di più.

Francesco Totti e Ilary Blasi dopo la separazione

Dopo la loro separazione, entrambi non hanno mai rilasciato interviste o dichiarazioni su ciò che è accaduto, hanno preferito il silenzio per il bene dei loro tre figli. I fan speravano di ascoltare le loro motivazioni, ma non è stato possibile.

I loro movimenti li sappiamo per via social o per via di qualche avvistamento dei paparazzi. I due stanno cercando di proteggere il più possibile la loro privacy, ma è davvero difficile. La situazione non è affatto facile, perché in mezzo a tutto ciò ci sono Cristian, Chanel e Isabel.

Tutti e tre sono reduci da una vacanza in Tanzania insieme a loro madre e a loro zia Silvia. Ora sarebbe il turno di trascorrere un po’ di tempo con papà Totti. Ma a quanto pare, non ne vogliono proprio sapere di vederlo: scopriamo di più.

Terribile delusione per papà Totti

Dopo il viaggio in Tanzania la conduttrice romana è tornata sulla spiaggia di Sabaudia dopo tanti anni. Un luogo che ricorda le vecchie vacanze con l’ex Capitano della Roma. I due si sarebbero avvicinati recentemente, perché si sarebbero dati il cambio per stare con i figli.

Ma è accaduto l’impensabile, perché Chanel non sarebbe rimasta con il papà, ma avrebbe scelto di rimanere al fianco di sua mamma. Un gesto che sta facendo molto riflettere. Invece, Cristian e Isabel hanno deciso di stare con Francesco Totti.

Cosa sta accadendo? La secondogenita potrebbe essere rimasta amareggiata da ciò che ha letto sulle riviste riguardo suo padre? Non lo sappiamo, ma il comportamento di Chanel sta facendo molto discutere.