Carta stagnola, perché stanno correndo tutti ad avvolgerla sulla porta di casa: fallo subito

Ecco perché dovreste sempre mettere la carta stagnola intorno alla vostra porta di casa. Non tutti conoscevano questo rimedio incredibile.

Continuate a leggere per scoprire in che modo dovreste avvolgere la porta di casa vostra con la carta stagnola.

La storia della carta stagnola

Il foglio di alluminio deriva dalla carta di stagno che veniva utilizzata per l’imballaggio alimentare tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.

Nel 1910, l’attuale foglio di alluminio iniziò a essere prodotto in Svizzera, nello stabilimento Dr. Lauber, Neher & Cie., di proprietà di JG Neher & Sons, che in precedenza era dedicato alla produzione di alluminio.

Nel 1907, insieme al Dr. Lauber, inventarono il processo di laminazione dell’alluminio. Il primo alimento commercializzato in cui è stato utilizzato è stato il cioccolato a marchio Toblerone. Nel 1913 era già arrivato negli Stati Uniti dove iniziò ad essere utilizzato nel confezionamento di caramelle e gomme da masticare.

Oggi è il materiale da imballaggio che conosciamo tutti e che utilizziamo soprattutto in cucina. Sapevate, però, che può essere usato per altre soluzioni utili, come ad esempio per la sicurezza della nostra casa? Scopriamo insieme in che modo!

Ecco perché avvolgerla nella maniglia di casa

Per prima cosa, vi consigliamo l’utilizzo della carta stagnola nella maniglia della vostra casa quando siete occupati a svolgere dei lavori in casa.

Se, ad esempio, state dipingendo i pomelli e le maniglie delle porte, vi consigliamo assolutamente di utilizzare questa carta per proteggere tutte quelle parti che non volete si macchino di vernice.

Altre persone usano questa carta per lucidare le maniglie della propria casa. Sostengono che, se usata al posto dello scotch, la pellicola può in qualche modo rinnovare il colore e la lucentezza originaria dei pomelli.

In realtà, però, esiste un altro motivo per cui la gente ama utilizzare la carta attorno alla maniglia della porta d’ingresso di casa. Non tutti lo sanno, ma la carta stagnola può essere utilizzata per controllare la sicurezza della nostra casa.

Se sospettate che qualcuno si aggiri nel vostro quartiere durante la notte, in attesa di scovare appartamenti liberi nel periodo di vacanza, ad esempio, potete usare questo metodo incredibile per scoprire se i vostri sospetti sono giusti.

Tutto quello che dovrete fare è usare della carta stagnola da avvolgere intorno alla maniglia della vostra porta, dopodiché andare a dormire.

Il giorno seguente, appena svegli, vi invitiamo ad andare a controllare la vostra maniglia: se la pellicola risulterà danneggiata e si romperà facilmente, vuol dire che qualcuno ha provato a entrare in casa muovendo la maniglia della vostra porta.

E voi cosa ne pensate? Userete questa soluzione per garantire la massima sicurezza alla vostra casa? Fatecelo sapere!